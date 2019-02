I ragazzi de Il Volo e il concerto che ha cambiato loro la vita | guarda la nostra video

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre 2019 : serve l’impresa delle azzurre in Croazia. Ininfluente la gara in Kosovo per i ragazzi : L’Italia del Tennistavolo femminile è di fronte ad un match importantissimo: bisogna vincere in Croazia domani alle ore 18.00, meglio se per 3-0 o 3-1 (con un successo per 3-2 si darebbe vita ad un complicato calcolo di differenza set e differenza punti), nell’ultima giornata del Girone 2 del Gruppo A delle Qualificazioni degli Europei a squadre del 2019 per passare direttamente alla rassegna continentale assieme all’Olanda. ...