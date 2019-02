I pinguini di Madagascar | trailer | curiosità e trama del film in tv

tvzap.kataweb

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Spin-off della saga dima anche e soprattutto divertentissima serie a cartoni animati, Idisi sono guadagnati il diritto ad untutto per loro, la pellicola del 2014 è in onda sabato 18 marzo alle 21.10 Italia 1 .didiorfani Skipper, Kowalskie e Rico si uniscono al pinguino Soldato per lasciare l’Antartide. Anni dopo, stanchi della vita del circo, vanno a Fort Knox per mangiare degli snack al formaggio. Lì vengono rapiti e portati a Venezia nel covo del dottor Octavius Tentacoli, in realtà un grosso polpo di nome Dave travestito da essere umano, che sta progettando un piano criminale con un siero in grado di trasformare iin mostri. Isi uniscono all’organizzazione segreta Vento del Nord, che si occupa della difesa degli animali in difficoltà e ...