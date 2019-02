I migranti della Sea Watch sbarcano | ma Salvini vuole bloccare l' ingresso delle Ong in

I migranti della Sea Watch a Messina : "Città polveriera" : Il sindaco di Messina De Luca accusa Salvini: "8mila persone qua vivono nelle baracche e ci è stato negato lo stato di...

I migranti della Sea Watch 3 stanno sbarcando a Catania : Le 47 persone che erano da giorni ferme a bordo saranno accolte da Italia, Francia, Portogallo, Germania, Malta, Lussemburgo e Romania

Roma - in una scuola della Garbatella pietre d'inciampo per i migranti : Nell'istituto Macinghi Strozzi 24 sampietrini come quelli per la Memoria posizionati ieri nel giardino dell'istituto. Per testimoniare lo "sciopero alla rovescia" nelle scuole cittadine. Una prof: "Sono i ragazzi che mi hanno proposto di allestire un angolo dedicato ai lutti nel...

A Catania i 47 migranti della Sea Watch : "Saranno accolti in sette Stati europei" : Canta vittoria, il ministro dell'Interno, dice che la sua politica dura contro l'immigrazione paga, costringe i Paesi europei a svegliarsi. E che lui mai sarà complice dei trafficanti di esseri umani ...

A Catania i 47 migranti della Sea Watch : “Saranno accolti in sette Stati europei” : Alla fine la Sea Watch è autorizzata a lasciare le acque di Siracusa per il porto di Catania: ma a tarda sera ancora doveva riuscire a partire, bloccata da un problema al motore. I 47 migranti verranno sbarcati e trasferiti nell’hotspot di Messina, e dopo l’identificazione saranno distribuiti tra Germania, Francia, Portogallo, Romania, Malta, Litua...

Tra qualche ora lo sbarco dei migranti della Sea Watch - dice Conte : “Tra qualche ora inizieranno le operazioni di sbarco” della Sea Watch: lo ha annunciato il premier, Giuseppe Conte, a Milano, dopo l'incontro con il sindaco Giuseppe Sala.“Si è aggiunto anche il Lussemburgo alla lista dei Paesi amici che hanno risposto al nostro invito - ha fatto sapere Conte - ora siamo 7 Paesi”.

Strasburgo dice al governo italiano di aiutare i migranti della Sea Watch : Cedu, l'Italia deve adottare misure di emergenza per i migranti della Sea Watch 3 Berlino, 30 gen 08:28 - (Agenzia Nova) - L'Italia “deve adottare misure di emergenza” per aiutare i 47 migranti a bordo della nave Sea Watch 3, operata dall'organizzazione non governativa tedesca Sea Watch e isolata da

Sea Watch. Radicali : sciopero della fame ad oltranza fino alla liberazione dei 47 migranti ostaggio dell'inumanità : ... e i membri dell'equipaggio, come sequestrati e detenuti dall'opportunismo del nostro Governo che vuole conquistare consenso a costo di far morire uomini, donne e bambini in mare con la politica dei ...

La Corte di Strasburgo ha chiesto all’Italia di fornire cure mediche - cibo e acqua ai migranti a bordo della Sea Watch 3 : La Corte europea dei diritti dell’uomo, con sede a Strasburgo, si è espressa sul ricorso presentato lunedì contro il governo italiano dalla nave Sea Watch 3, che da giovedì si trova in acque territoriali con 47 migranti a bordo senza avere

Sea Watch - con quei migranti stiamo rivivendo il dramma della St. Luis : Sta per terminare la Settimana della Memoria e un filo rosso unisce, in un salto tra passato e presente, il ricordo della Shoah e il dramma che si sta consumando in questi giorni sulla nave Sea Watch, a largo di Siracusa. Un filo rosso che ha un nome: nave St. Louis, anno del Signore 1939. Siamo nella Germania nazista, ferita dalla distruzione prodotta dalla “notte dei Cristalli” del novembre 1938 e nella quale il governo del Reich è ancora ...

Il governo : “Sì allo sbarco della Sea Watch - ma solo se i migranti saranno trasferiti” : «sbarco degli immigrati? solo se prenderanno la via dell’Olanda, che ha assegnato la bandiera alla Sea Watch, o della Germania, paese della Ong. In Italia abbiamo già accolto, e speso, anche troppo». Il ministro dell’Interno Matteo Salvini apre alla possibilità di far sbarcare i 47 migranti che da giorni sono bloccati a bordo della nave della Ong t...

Salvini : “Sì allo sbarco della Sea Watch - ma solo se i migranti saranno trasferiti” : «sbarco degli immigrati? solo se prenderanno la via dell’Olanda, che ha assegnato la bandiera alla Sea Watch, o della Germania, paese della Ong. In Italia abbiamo già accolto, e speso, anche troppo». Il ministro dell’Interno Matteo Salvini apre alla possibilità di far sbarcare i 47 migranti che da giorni sono bloccati a bordo della nave della Ong t...