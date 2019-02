Honda CB 650 R un nuovo concetto di Naked [+ Galleria]

laragnatelanews

(Di venerdì 1 febbraio 2019)Un anno dopo aver coniato la nuova denominazione “Neo Sports Café” in tre cilindrate (CB125, CB300R, CB1000R),torna sul modello che da sempre la rappresenta al meglio. Lasciata la cilindrata 600, alzata a 650, abbandonata la denominazione Hornet, ecco presentarsi sul Mercato Mondiale la nuovadel XXI secolo. Forte di tanti elementi originali, essenziali, di altissimo livello qualitativo. La CB 650 R prende le basi del CB650F e la evolve in uno stile personale. Il quattro cilindri ha tuttavia subito significative evoluzioni meccaniche (pistoni, distribuzione, scarico …) per un aumento di potenza che arriva ora a 95 cavalli. Il motore ci guadagna nell’allungo a 12000 giri / min ora. Anche il telaio è tutto, più leggero di 6 chili rispetto alla CB650F. L’estetica e il design della Neo Sport Café CB 650 R è subito riconoscibile e non ...