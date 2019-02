Hockey pista | Serie A1 2019 | Lodi ospita la Carispezia Sarzana nella diciottesima

Hockey pista - Serie A1 2019 : Lodi vince col brivido - al Valdagno il terzo posto : Giornata numero 16 per la Serie A1 di Hockey pista e nuovo successo per la capolista Lodi, che soffre tantissimo contro un Vercelli in giornata di grazia, che passa in vantaggio 2-0, si fa rimontare sul 2-3, ma pareggia a nove minuti dalla fine. I campioni d’Italia non si danno però per vinti, e con 2’45” da giocare timbrano il definitivo 4-3, messo a segno da Alessandro Verona. In seconda piazza resiste il Forte dei Marmi, che ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Lodi ospite nel Vercelli nella 17a giornata - trasferta anche per l’inseguitrice Forte dei Marmi : Turno numero 17 per la Serie A1 di Hockey su pista 2019, che vedrà l’ennesimo duello a distanza tra Lodi e le inseguitrici Forte dei Marmi e Valdagno, con i giallorossi che saranno ospiti del Vercelli, in cerca del diciassettesimo risultato utile stagionale, mentre i rossoblu saranno di scena a Monza, in casa di una TeamServiceCar che venderà carissima la pelle. Sfida invece molto impegnativa per il Valdagno, che si gioca la terza piazza ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : i migliori italiani della sedicesima giornata. Federico Ambrosio salva Forte dei Marmi - Alessandro Verona è l’eroe di Lodi : Turno numero 16 nella Serie A1 di Hockey su pista 2019 che ha confermato il dominio in testa alla classifica del Lodi, ancora imbattuto, che anzi prova la fuga dopo il successo sul Valdagno per 3-1, approfittando anche del pareggio del Forte dei Marmi nel derby con Viareggio. Andiamo dunque ad analizzare le prestazioni dei migliori italiani nella nostra top-3. 3 – Federico Ambrosio (Forte dei Marmi): nella giornata in cui i toscani cedono ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : pareggia Forte dei Marmi - Lodi vince e prova la fuga : Sedicesima giornata della Serie A1 di Hockey su pista 2019 e primo vero tentativo di fuga per gli Amatori Lodi, che restano ancora imbattuti, sconfiggendo 3-1 il Valdagno, terzo in classifica, per 3-1, grazie alla doppietta di Alessandro Verona, allungando così a +7 su Massimo Tataranni e compagni, e a +4 su Forte dei Marmi, bloccato sul 2-2 nel derby contro Viareggio. Una quaterna di Lucas Martinez trascina invece il Lanaro Breganze nel 7-2 al ...

Hockey pista - Filippo Pozzato : esordio negativo per il vicentino in Serie B : La nuova vita di Filippo Pozzato inizia con una sonora sconfitta. Il trentasettenne ex corridore della Wilier Triestina-Selle Italia, dopo quasi 20 stagioni nel ciclismo è tornato a giocare ad Hockey su pista, disciplina praticata dai 4 ai 13 anni, con la maglia dell’Hockey Bassano, in Serie B, in quella che può essere definita la squadra meno blasonata della città, dopo quella che lotta per la salvezza in Serie A1. Nella sfida, il ...

Hockey pista : Filippo Pozzato torna al suo vecchio amore. L’ex ciclista ha giocato in Serie B : “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano...”, così cantava Antonello Venditti in “Amici mai“. Ma non vogliamo parlarvi del cantautore romano ma bensì di chi ha scelto di tornare ad una passione mai sopita, pur essendosi dedicato anima e corpo ad altro. Ci riferiamo a Filippo Pozzato che, svestito i panni del ciclista dopo 18 anni da professionista a 37 anni, nella domenica appena trascorsa si è ...

Ciclismo - la nuova vita di Filippo Pozzato! Domenica farà l’esordio in Serie B da giocatore di Hockey pista! : Certi amori non finiscono. Dopo ben diciannove stagioni dedicate al Ciclismo su strada, e il ritiro arrivato proprio nell’autunno, Filippo Pozzato non vuole lasciare lo sport agonistico ed è pronto a tornare ad una vecchia passione: quella dell’hockey su pista. L’’ex corridore Wilier Triestina-Selle Italia è pronto a tornare nella disciplina che aveva praticato dai 4 ai 13 anni. Il vicentino, vincitore della Milano-Sanremo del ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Lodi-Valdagno è il big match della sedicesima giornata - spicca anche il derby tra Forte dei Marmi e Viareggio : Ci aspetta un fine settimana molto lungo e coinvolgente per quanto riguarda la Serie A1 di Hockey pista, che vedrà il suo sedicesimo turno quasi interamente nella giornata di martedì 22, con appena due partite in programma sabato 19 gennaio. Tra le sfide più importanti spicca sicuramente il duello tra la prima e la terza forza del campionato, ovvero tra la capolista Lodi e il Valdagno, in cui i lombardi proveranno a conquistare il sedicesimo ...

Hockey pista - Serie A1 maschile : i migliori italiani della quindicesima giornata. Bene i giovani - Federico Ambrosio inarrestabile : La quindicesima giornata della Serie A1 maschile di Hockey su pista ci ha lasciato molte emozioni e una capolista solitaria, che risponde al nome dei campioni in carica del Lodi , ma ha visto anche ottime prestazioni da parte degli italiani, soprattutto più giovani. Andiamo dunque ad analizzare i migliori giocatori del Bel Paese nella nostra top-3. 3) Francesco Banini (Impredil Follonica): i toscani tornano a ruggire, surclassando Thiene con un ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Lodi vince e resta imbattuta - bene anche le altre big : La Serie A1 di Hockey su pista è sempre più nel segno degli Amatori Lodi, con la formazione lombarda capace di ottenere il quindicesimo risultato utile in quindici giornate di campionato, sconfiggendo 9-3 il Sandrigo, grazie alle triplette di due Francesco, Compagno e De Rinaldis. Dietro resta il Forte dei Marmi, che supera 7-2 il Vercelli, con una cinquina di Federico Ambrosio, mentre la tripletta di Dario Gimenez regala tre punti al Valdagno, ...

Hockey pista - i migliori italiani della 14ma giornata di A1. Andrea Malagoli è l’eroe di Lodi : La quattordicesima giornata della Serie A1 maschile di Hockey su pista ci ha lasciato molte emozioni e una capolista solitaria, ovvero il Lodi, capace di rimanere imbattuta anche questa settimana, ma ha visto anche ottime prestazioni da parte degli italiani. Andiamo dunque ad analizzare i migliori giocatori del Bel Paese nella nostra top-3. 3) Giacomo Maremmani (Forte dei Marmi): i rosso-blu sono la vera anti Lodi di questa stagione, e questa ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Lodi batte Thiene - si fermano Valdagno e Follonica : Quattordicesimo risultato utile consecutivo per Lodi, che resta imbattuta anche questa settimana nella Serie A1 di Hockey su pista, sconfiggendo 6-2 Thiene, grazie alla quaterna di Andrea Malagoli, mentre dietro resta solamente Forte dei Marmi (vittoriosa 9-4 sulla Carispezia Sarzana con 4 reti di Marti Casas), poichè Valdagno viene bloccato sul 5-5 dal Sandrigo del capocannoniere Claudio Lopes, oggi a segno per due volte. Chi invece abbandona ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Lodi fa visita al Thiene nella quattordicesima giornata per mantenere l’imbattibilità : La Serie A1 di Hockey pista non conosce sosta, e questo fine settimana vedrà disputarsi la quattordicesima giornata, la prima del girone di ritorno, che vedrà la capolista Lodi affrontare in trasferta Thiene, in un impegno sulla carta agevole, mentre Forte dei Marmi e Valdagno proseguiranno il loro inseguimento, sfidando rispettivamente Carispezia Sarzana e il Sandrigo del capocannoniere Claudio Lopes. Impegno casalingo invece per il Lanaro ...