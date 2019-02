Guaidó | «Italia ci riconosca» Di Maio | «Il cambiamento lo decidono i venezuelani»

Venezuela - Guaidó si appella all’Italia : “Sicuro che sceglierà il cambiamento”. E denuncia : “70 uccisi e 700 incarcerati” : In Venezuela ci sarebbero 70 morti e 700 incarcerati, di cui 80 minorenni. A denunciarlo è Juan Guaidó, il presidente dell’Assemblea nazionale autoproclamatosi capo del governo. Secondo Guaidó, che si è appellato anche all’Italia, dicendosi “sicuro che si schiererà con la gente che chiede il cambiamento”, “il 90% dei Venezuelani è per il cambiamento e Nicolás Maduro ha perso il controllo del paese”. Appello cui ha ...

Venezuela - Guaidò : “Sono certo che l’Italia starà dalla parte di chi chiede il cambiamento” : Il 90 per cento dei Venezuelani «è per il cambiamento, Maduro ha perso il controllo del Paese». E’ quanto afferma l’autoproclamato presidente ad interim, Juan Guaidò in un’intervista esclusiva al Tg2. Rispondendo a una domanda riguardo alle dichiarazioni del sottosegretario Manlio Di Stefano, che ha avvisato sul rischio di fare in Venezuela lo stes...

Venezuela : l'Italia non riconosce Guaidò presidente - l'Europa sì : L’Italia non può riconoscere Juan Guaidò quale presidente del Venezuela: lo annuncia a TV2000 il sottosegretario Manlio Di Stefano, del Movimento 5 Stelle. Nonostante il via libera del Parlamento europeo alla risoluzione non legislativa che riconosce il leader dell’opposizione, autoproclamatosi presidente del Venezuela ad interim. "Si chiama principio di non ingerenza ed è riconosciuto dalle Nazioni Unite", dichiara il sottosegretario penta ...

Venezuela - Guaidò : '70 giovani uccisi. L'Italia faccia la cosa giusta' : 'Maduro ha perso il controllo del paese e la popolazione sta soffrendo. Ci sono 70 giovani assassinati in una settimana dal faes, le forze speciali di polizia, e 700 persone in carcere, 80 minorenni ...

Venezuela - Di Stefano - M5s - : 'L'Italia non riconosce Juan Guaidò' - Picchi - Lega - : 'Ma presidenza Maduro è finita' : "Siamo totalmente contrari al fatto che un Paese, o un insieme di Paesi terzi, possa determinare le politiche interne in un altro Paese. Oggi il più grande interesse che abbiamo - ha aggiunto Di ...

Venezuela - Parlamento Ue riconosce Guaidò. M5S : l'Italia no. Liberata l'attivista italiana : Juan Guaidò incassa un altro sostegno importante a livello internazionale, perché il Parlamento europeo lo ha riconosciuto come leader legittimo del Venezuela. l'Italia invece, trainata dai 5 Stelle, ...

Venezuela : «Italia non riconosce Guaidó» Liberata l’attivista italiana arrestata : Gli eurodeputati Pd, Lega e M5s si sono astenuti. Il sottosegretario Di Stefano (M5S): «Non vogliamo un’altra Libia». Ma il collega sottosegretario Picchi (Lega): «La presidenza Maduro è finita». L’opposizione cerca l’appoggio dei militari, «fondamentale per permettere un cambiamento nel governo»

Venezuela - Parlamento Ue riconosce Guaidó presidente. L'Italia no. : ... arrestati nei giorni scorsi in Venezuela mentre stavano seguendo la crisi politica iniziata la scorsa settimana. Martedì, due giornalisti cileni erano stati arrestati e poi espulsi dal Paese. ...

Venezuela - M5s : l'Italia non riconosce Guaidò La Lega : ma la presidenza di Maduro è finita : Due sottosegretari agli Esteri (il pentastellato Di Stefano e il leghista Picchi) spiegano la linea del governo sul caos in Venezuela. In precedenza l'Europarlamento aveva riconosciuto Guaidò "presidente ad interim" (Lega e M5s hanno votato contro)

Venezuela - l'Europarlamento riconosce Guaidò - ma Di Stefano insorge : "No a ogni ingerenza". E' la babele italiana : l'Europarlamento sceglie Guaidò, come presidente legittimo ad interim del Venezuela. Con l'astensione degli europarlamentari di Lega e M5S e qualche dem, oltre al voto contrario di Cofferati. Una scelta "conservativa", ad uso interno, fatta per evitare una contrapposizione frontale, tra i leghisti "pro Guaidò" e pentastellati schierati sulla linea, anti ultimatum, dei due facitori della politica estera dei 5 Stelle, Manlio Di ...

Venezuela : «Italia non riconosce Guaidó» : Gli eurodeputati Pd, Lega e M5s si sono astenuti. Il sottosegretario Di Stefano: «Non vogliamo un’altra Libia». L’opposizione cerca l’appoggio dei militari, «fondamentale per permettere un cambiamento nel governo»

Venezuela - «Italia non riconosce Guaidó» : Gli eurodeputati Pd, Lega e M5s si sono astenuti. Il sottosegretario Di Stefano: «Non vogliamo un’altra Libia». L’opposizione cerca l’appoggio dei militari, «fondamentale per permettere un cambiamento nel governo»

Venezuela - "l'Italia non riconosce Guaidò" : L'esponente M5s annuncia che il governo "è totalmente contrario al fatto che un Paese - o un insieme di Paesi terzi - possano determinare le politiche interne di un altro Paese. Si chiama principio di non ingerenza ed è riconosciuto dalle Nazioni Unite".

Venezuela - “Italia non riconosce Guaidó” : Gli eurodeputati Pd, Lega e M5s si sono astenuti. Il sottosegretario Di Stefano: «Non vogliamo un’altra Libia». L’opposizione cerca l’appoggio dei militari, «fondamentale per permettere un cambiamento nel governo»