Guaidò chiede all' Italia di fare la cosa giusta Ma da M5s no al riconoscimento

Venezuela - Guaidò : “Sono certo che l’Italia starà dalla parte di chi chiede il cambiamento” : Il 90 per cento dei Venezuelani «è per il cambiamento, Maduro ha perso il controllo del Paese». E’ quanto afferma l’autoproclamato presidente ad interim, Juan Guaidò in un’intervista esclusiva al Tg2. Rispondendo a una domanda riguardo alle dichiarazioni del sottosegretario Manlio Di Stefano, che ha avvisato sul rischio di fare in Venezuela lo stes...

La Procura del Venezuela chiede a Guaidò di non lasciare il Paese : Il Procuratore generale del Venezuela Tarek William Saab ha chiesto oggi che, a seguito di un'indagine preliminare realizzata dal Pubblico ministero sui disordini avvenuti in Venezuela negli ultimi giorni, si dispongano misure restrittive per il presidente dell'Assemblea nazionale, Juan Guaidò, fra cui il divieto di lasciare il Paese. Una decisione in merito deve essere presa dal Tribunale supremo di Giustizia.Saab ha spiegato che ...

Caos Venezuela : l'Europa si schiera con Guaidò e chiede le elezioni - contraria la Russia : Caracas, Venezuela. In uno scenario di scontri, violenze, Caos e repressioni, migliaia di persone scendono in piazza per protesta e chiedono la fine del governo del presidente Maduro. Il Paese è in una crisi profonda e la responsabilità viene attribuita al presidente in carica. La gente (non tutta) appoggia così il leader dell'opposizione, Juan Guaidò, che si autoproclama presidente ad interim, in attesa di nuove elezioni. Lo scontro è acceso, ...

Venezuela - Osa chiede protezione Guaidò : 8.57 La commissione inter-americana per i diritti umani,"braccio" dell'Organizzazione degli Stati americani(Osa)ha concesso il diritto a misure precauzionali di protezione al leader dell'opposizione Venezuelana,Guaidò,e ai familiari. Secondo l'organismo, la sua integrità e libertà personale sono "a rischio grave e urgente".La commissione ha sollecitato le autorità Venezuelane ad adottare le misure necessarie per proteggere il presidente ...