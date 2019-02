Grave lutto per la fidanzata di Cristiano Ronaldo | Georgina Rodriguez vola in Argentina

Grave lutto per Chiara Ferragni : il messaggio dell’influencer per Alessio Sanzogni - l’ex manager morto a 34 anni : Chiara Ferragni ricorda sui social il suo ex manager morto nella notte: Alessio Sanzogni è deceduto a causa di un incidente stradale Chiara Ferragni ha annunciato una notizia terribile poche ore fa su Instagram. La bellissima influencer ha diffuso la notizia della morte di Alessio Sanzogni, suo ex manager. Il 34enne è deceduto a causa di un incidente stradale sulla A4 in provincia di Bergamo alle 2 di notte. La vettura su cui viaggiava ...

Isola dei Famosi - Grave lutto per Jo Squillo : ecco il motivo della sua assenza : Svelato il mistero dell'assenza di Jo Squillo nella prima puntata dell' Isola dei Famosi 2019 condotto da Alessia Marcuzzi . Intervistata dal settimanale Novella 2000 , Jo Squillo ha rivelato di aver ...

Grave lutto nel mondo del calcio : dirigente stroncato da un infarto nello spogliatoio [NOME e DETTAGLI] : Grave lutto nelle ultime ore nel mondo del calcio, non solo la preoccupazione dopo la scomparsa dell’attaccante Emiliano Sala ma anche la morte in seguito ad un malore di un dirigente. Si tratta di Vincenzo Dimarco, 45 anni e dirigente del Borgolavezzaro, si è sentito male all’interno dello spogliatoio, immediato l’intervento di altri dirigenti e dei calciatori che hanno adagiato l’uomo sul lettino e con ...

Carmen Russo Grave lutto in famiglia è morta la mamma : Un grave lutto familiare ha colpito Carmen Russo, che ha perso la mamma Giuseppina. L’annuncio della scomparsa è stata data dalla stessa showgirl, moglie di Enzo Paolo Turchi e mamma della piccola Maria, con un post condiviso dal suo profilo Instagram. Carmen dal suo profilo social ha pubblicato uno scatto assieme alla mamma, accompagnata da una tenera didascalia: “Cara mamma GIUSEPPINA ha scritto nel post – ci hai lasciato e sei volata in ...

Carmen Russo sconvolta - Grave lutto. Morta la madre : “Cuore a pezzi” : Carmen Russo sconvolta, grave lutto. Morta la madre: “Cuore a pezzi”. Le parole della danzatrice Carmen Russo è sconvolta. La ballerina sta vivendo il lancinante dolore per il lutto della madre Giuseppina, scomparsa nelle scorse ore. A rendere nota la morte dell’anziana signora è stata la stessa moglie di Enzo Paolo Turchi, attraverso un doloroso […] L'articolo Carmen Russo sconvolta, grave lutto. Morta la madre: ...

Lutto Grave per Liam Neeson : è morto il nipote 35enne Ronan Sexton : È morto Ronan Sexton, 35 anni, nipote del noto attore nordirlandese Liam Neeson. L’uomo combatteva da cinque anni con le conseguenze di una terribile caduta di oltre sei metri che lo ha portato a battere la testa sul cemento e non ce l’ha fatta. Dieci anni dopo aver perso la moglie, l’amatissima Natasha Richardson, ecco dunque un nuovo Lutto familiare per Neeson che, al momento, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in ...

Grave lutto nel mondo del calcio - muore a soli 49 anni un ex attaccante di Bari e Salernitana : Philemon Masinga è morto a soli 49 anni, ad annunciare il decesso dell’ex attaccante di Bari e Salernitana la Federazione calcistica sudafricana Philemon Masinga è morto all’età di 49 anni. L’ex attaccante, noto in Italia per le sue esperienze tra le fila del Bari e della Salernitana, è deceduto dopo una Grave malattia all’ospedale in cui era ricoverato dal 21 dicembre. A rendere nota la triste notizia la ...

Grave lutto in casa Reggina - si è spenta una figura storica del club amaranto : il ricordo a CalcioWeb : E’ un giorno triste per tutta la Reggina, una notizia che ha acceso i ricordi dei tanti tifosi amaranto. E’ morto infatti quello che è stato in passato un pilastro del club calabrese, stiamo parlando Franco Parisi che si è spento all’età di 78 anni. E’ stato uno dei grandi protagonisti della Reggina e dei successi del club amaranto, ha iniziato come talent-scount e ha avuto l’abilità di scoprire calciatori che ...

Elena Sofia Ricci - Che Dio ci aiuti 5 : durante le riprese Grave lutto per l’attrice : Che Dio ci aiuti 5: difficoltà sul set per la protagonista Elena Sofia Ricci Che Dio ci aiuti sta per tornare in tv con la quinta stagione. Girare le nuove puntate non è stato facile per la protagonista Elena Sofia Ricci, che fin dagli esordi indossa i panni di suor Angela. durante le riprese la […] L'articolo Elena Sofia Ricci, Che Dio ci aiuti 5: durante le riprese grave lutto per l’attrice proviene da Gossip e Tv.

Grave lutto per Andrea Iannone - il dolore del pilota : “Addio grande uomo” : lutto per Andrea Iannone, il pilota della Suzuki, che dopo un campionato molto difficile si sta godendo un periodo di riposo, lo ha annunciato su Instagram. A 567 anni, per un infarto improvviso, è morto Silvio Sangalli, coordinatore del team Ducati e con Andrea Iannone aveva condiviso le stagione dal 2013 al 2015 e lo ha voluto ricordare con queste parole: «Ciao Silvio, ho condiviso con te i miei anni più belli! Riposa in pace grande uomo». Il ...

MotoGp - Andrea Iannone e il Grave lutto : 'Addio Silvio - con te i miei anni più belli'. Il mondo Ducati piange : Tutto il dolore di Andrea Iannone in una foto. Il pilota della Suzuki ha voluto ricordare su Instagram Silvio Sangalli , il coordinatore del team Ducati di MotoGp scomparso venerdì a soli 54 anni: '...

