Gli USA si ritirano dal Trattato sulle armi nucleari | “La Russia lo viola da sempre”

Gli USA si ritirano da un trattato sulle armi nucleari con la Russia : (foto: Al Drago/Bloomberg/Getty Images) Gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere l’ adesione all’ Intermediate-Range Nuclear Forces (Inf) e avvieranno il processo di ritiro dal trattato che fu stipulato nel 1987, quando ancora esistevano le repubbliche socialiste sovietiche. L’accordo richiedeva l’eliminazione dei missili nucleari a raggio corto e intermedio, così come la distruzione di lanciatori e strumenti di ...

Usa si ritirano dal Trattato Inf : "La Russia ha violato Gli accordi" : Infine nel testo si legge: ' Sarebbe una cosa fantastica per la Russia e gli Usa, sarebbe ottimo anche per il mondo '.

Gli USA confermano lo stop al trattato nucleare : «I russi lo violano da sempre» : Il segretario di Stato, Mike Pompeo: «La Russia ha sempre violato gli accordi, non possiamo mettere a rischio le vite di milioni di europei e di americani»

Nucleare - Gli USA escono dal trattato con la Russia : 'Mosca lo ha sempre violato' : 'Questo sarebbe una cosa fantastica per la Russia e gli Usa, e sarebbe ottima anche per il mondo', aggiunge. Nucleare: Germania, a marzo conferenza a Berlino su disarmo 'La Russia ha violato per anni ...