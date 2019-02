Giovane barricato in casa nel Pescarese - minaccia di uccidere il padre : Giovane barricato in casa nel Pescarese, minaccia di uccidere il padre L'abitazione si trova a Tocco da casauria. Sul posto per cercare di dialogare con lui carabinieri, vigili del fuoco e sindaco del paese, oltre agli psicologi dell'Asl Parole chiave: ...