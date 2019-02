Giornata internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza | spettacolo al

Prima Giornata dell’Esposizione Internazionale Felina di Padova : ecco il vincitore e la immagini degli esemplari in gara : 1/11 ...

“Liberismo vs protezionismo” : Giornata dell’economia internazionale | : Attanasio: «Il protezionismo una minaccia per la ripresa». Premiati l’imprenditore Antonio Gozzi e l’economista Nicola Acocella

AVO Palermo il 5 dicembre celebra la Giornata internazionale del Volontariato : Il 5 dicembre del 1985 l´ONU istituisce la Giornata Internazionale del Volontariato. Da allora sono trascorsi ben 33 anni ed il Volontariato si è sviluppato ed è cresciuto diventando un pilastro ...

Jeep protagonista della Giornata internazionale delle persone con disabilità [FOTO] : Con il suo programma autonomy, Fiat Chrysler Automobiles da oltre vent’anni è vicina alle tematiche legate alla mobilità dei disabili inque ragazzi a bordo di cinque Jeep Wrangler nel parco del Beigua (in provincia di Savona) accompagnati da Vanni Oddera e dalla sua Mototerapia. Questa, in estremi sintesi, l’iniziativa “Jeep Off Road 2018” con cui Fiat Chrysler Automobiles ha aderito quest’anno alla “Giornata internazionale delle persone ...

Giornata internazionale delle persone con disabilità : Comunicato stampa Il Coordinamento Nazionale dei Docenti per i Diritti Umani vuole ricordare il 3 dicembre quale Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita nel 1981, anno internazionale delle persone Disabili, per promuovere e sostenere una sostanziale inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita, a partire dalla scuola e per allontanare ogni forma di discriminazione e violenza. Nel luglio del ...

FS Italiane sostiene la Giornata internazionale delle persone con disabilità : "Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, conferma la propria continua attenzione alle esigenze di viaggiatori, lavoratori, e ...

A Roma un flash mob per la Giornata internazionale dedicata alle persone con disabilità : Sport per tutti - Completa accessibilità a tutte le strutture sportive. Amore, affetti e sessualità - Istituzione della figura professionale dell'Operatore all'affettività, emotività e sessualità. ...

Giornata internazionale delle persone con disabilità : parte "Abili sotto-rete" per favorire l'inclusione attraverso lo sport : L'attività di inclusione nello sport sarà integrata parallelamente da eventi/incontri di sensibilizzazione e informazione forniti da esperti, finalizzati alla promozione di una diversa cultura della ...

Giornata internazionale delle persone con disabilità 2018 : tutte le iniziative in Italia - Sky TG24 - : Un confronto a Palazzo Chigi tra il premier Conte, il ministro Fontana e le principali federazioni delle associazioni che operano per le persone diversamente abili. Il Mibac organizza percorsi ...

Giornata internazionale delle Persone con Disabilità - Lega del Filo d’Oro : per la piena inclusione “necessari cambiamenti culturali e adeguamenti normativi” : inclusione sociale, autodeterminazione e autonomia per le Persone con Disabilità. Ma non solo. Un vero e proprio cambiamento culturale per andare oltre l’handicap e vedere la Disabilità come una condizione che può essere superata, se supportata da un contesto e un ambiente favorevoli. Sono questi gli auspici della Lega del Filo d’Oro – che da oltre cinquanta anni si prende cura delle Persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e ...

Giornata internazionale delle persone con disabilità Istituita nel 1981 : Riportiamo di seguito le principali presenti sul web, che tramite lo sport, la musica, la cultura, l'arte cercano di promuovere l'inclusione e l'integrazione: A Rimini, in collaborazione con la Rete ...

Il Mibac aderisce alla Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità : Il Ministero per i beni e le attività culturali aderisce, il 3 dicembre, alla giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, promuovendo nei propri luoghi della cultura, in tutto il territorio nazionale, attività e progetti finalizzati alla fruizione ampliata del patrimonio. Il claim “Un giorno all’anno tutto l’anno” accompagnerà le iniziative organizzate per l’occasione da musei, parchi archeologici, archivi e biblioteche, ...

Marsala - Lunedì 3 dicembre al Csr-Aias la Giornata internazionale delle persone disabili : convegno regionale e mercatini natalizi : Dalle 9, nei locali di Contrada San Silvestro, un convegno regionale organizzato dall´associazione Prof.As.S. e dal Csr-Aias con il patrocinio dell´Ordine regionale degli Assistenti ...

A Viterbo il Flash Mob per celebrare la Giornata internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità : L'ASD Sorrisi che Nuotano Eta Beta, da oltre 20 anni impegnata nella promozione dello sana pratica sportiva, e nell'abbattimento, attraverso lo sport, di ogni tipo di barriera, architettonica o ...