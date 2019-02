Ginnastica | Serie A 2019 | la Brixia Brescia presenta la squadra | Campionesse d’Italia

Ginnastica ritmica - Serie A 2019 : Fabriano domina la prima tappa - Baldassarri e Agiurgiuculese sugli scudi : A Sansepolcro (provincia di Arezzo) si è disputata la prima tappa della Serie A 2019 di Ginnastica ritmica, il massimo campionato italiano a squadre che ha cambiato collocazione in calendario rispetto al tradizionale svolgimento durante il periodo autunnale. Fabriano aveva conquistato lo scudetto poco più di un mese fa e la musica non è cambiata, le marchigiane si sono imposte con il totale di 90.150: dominio netto delle Campionesse ...

Ginnastica artistica - sorteggiati gli ordini di lavoro della prima di serie A. La scelta del primo attrezzo può influire sul risultato? : Il 18 gennaio, presso la sede federale di Viale Tiziano, a Roma, si sono tenuti i sorteggi per determinare gli ordini di salita delle società impegnate nella prima prova del Campionato di serie A di Ginnastica artistica, che si terrà a Busto Arsizio il prossimo 24 febbraio. Questo vuol dire che, diversamente dalle tappe successive, dove gli attrezzi saranno stabiliti secondo classifica, nella prima tappa ogni società sarà obbligata a fare quanto ...

Ginnastica - quando si torna in gara? Tutti i prossimi appuntamenti : 23-24 febbraio e 2-3 marzo da urlo tra Serie A - Coppa del Mondo e Jesolo : Siamo in pieno inverno, il periodo in cui la Polvere di Magnesio va in letargo e si assenta dalle gare. Le atlete sono nel bel mezzo del lungo periodo di allenamenti che precede poi l’inizio vero e proprio della stagione agonistica, tutte le ginnaste si stanno concentrando sull’apprendimento dei nuovi esercizi, si stanno perfezionando in palestra, vanno alla ricerca di un miglioramento continuo per poi essere al top quando conterà ...

Calendario Serie A 2019 Ginnastica : ufficializzate date e sedi delle tre tappe. Si parte a Busto Arsizio - finale a Firenze : Sono state ufficializzate le date e le sedi delle tra tappe della Serie A 2019 di ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre che si svolgerà tra la fine dell’inverno e metà primavera: due appuntamenti a febbraio e a marzo prima degli Europei di Stettino (ad aprile), la finale a inizio maggio subito dopo la rassegna continentale. Si preannuncia come sempre grande spettacolo, i migliori atleti del nostro movimento si ...

Promozione in Serie B anche per la Ginnastica artistica femminile della La Marmora : Dopo l'exploit di sabato scorso della squadra di artistica Maschile della Società ginnastica La Marmora che si è laureata Campione di Serie C e promossa in Serie B nazionale ecco che giunge la notizia ...

Ginnastica : DOPPIETTA SALERNO-ANGRI IN SERIE C - POSEIDON PROMOSSA : ... 5°, e 6° posto nella classifica finale ottenuto rispettivamente dall'Arbostella 89 Salerno di Rosaria Fiumara, dalla GINNASTICA Sorrento di Pia Cuomo e dall'Anfra Sport Quarto di Valeria Artiano. ...

Ginnastica – Concluso il Campionato di Serie C : Eurogymnica Torino Cascalla d’Argento : le giovani ipotecano il futuro : A Verona si è chiuso il Campionato di Serie C: Eurogymnica Torino Cascella si piazza sul secondo gradino del podio nella classifica finale Si conclude con un risultato clamoroso il Campionato di Serie C 2018, Zone Tecniche 1 e 2. Eurogymnica Torino Cascella dopo aver messo in pedana le giovanissime speranze del club nelle tre prove del Campionato 2018, si piazza sul secondo gradino del podio nella classifica finale, raggiungendo un ...

Ginnastica - Serie A1 2019 : tutte le adesioni e le squadre partecipanti. La Brixia Brescia difende lo scudetto : Sono state comunicate le adesioni alla Serie A 2019 di Ginnastica artistica, il campionato a squadre che si articolerà in tre tappe tra febbraio e maggio. Al massimo campionato (A1) parteciperanno dodici squadre, proprio come in A2: le adesioni alla data odierna sono praticamente totali (c’è solo un’assenza in cadetteria tra le donne). La Brixia Brescia si presenterà come sempre con tutti i favori del pronostico per difendere lo ...

Ginnastica Ritmica – Campionato Italiano di Serie A 2018 : splendido bronzo per l’Eurogymnica Torino Cascella : E’ un bronzo storico per l’Eurogymnica Torino Cascella. Un risultato senza precedenti per un club torinese al Campionato Italiano di Serie A di Ginnastica Ritmica Risultato incredibile quello raggiunto da EUROGYMNICA Torino Cascella sabato scorso, 24 novembre 2018, a Fabriano dove si è disputata la terza prova del Campionato Italiano di Serie A 2018 di Ginnastica Ritmica. E quando diciamo storico intendiamo veramente senza ...

Ginnastica Ritmica - Campionato Serie A 2018 : bronzo storico per Eurogymnica Torino Cascella : Campionato Italiano di Serie A 2018, nella terza prova in quel di Fabriano, Eurogymnica Torino Cascella guadagna un bronzo storico Risultato incredibile quello raggiunto da Eurogymnica Torino Cascella sabato scorso, 24 novembre 2018, a Fabriano dove si è disputata la terza prova del Campionato Italiano di Serie A 2018 di Ginnastica Ritmica. E quando diciamo storico intendiamo veramente senza precedenti. Le EGirls vanno oltre il pronostico ...

Ginnastica ritmica - Serie A 2018 : Fabriano vince la terza tappa e ipoteca lo scudetto : Fabriano non si ferma più e vince anche la terza tappa della Serie A 2018 di Ginnastica ritmica di fronte al proprio pubblico del PalaGuerrieri. Le Campionesse d’Italia hanno infilato il terzo successo consecutivo in campionato e hanno messo una seria ipoteca sulla conquista dello scudetto. Le ragazze di Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova si sono imposte con 97.000 punti: senza l’apporto dell’atleta straniera, le ...