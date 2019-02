Ginnastica | Coppa del Mondo 2019 | le partecipanti alla tappa di Birmingham Mustafina

Ginnastica - quando ritorna in gara Vanessa Ferrari? Data - programma - orari e tv della Coppa del Mondo : C’è grande attesa sul ritorno in gara di Vanessa Ferrari, la Campionessa del Mondo 2006 è fuori dalle pedane da oltre un anno (la sua ultima uscita risale alla finale al corpo libero dei Mondiali 2017) e ormai è pronta per rientrare in scena da assoluta protagonista. La 28enne ha stretto i denti, si è sottoposta a un’operazione, ha affrontato un lungo periodo di riabilitazione, si è rimessa in gioco con grande caparbietà e si è ...

Ginnastica - quando si torna in gara? Tutti i prossimi appuntamenti : 23-24 febbraio e 2-3 marzo da urlo tra Serie A - Coppa del Mondo e Jesolo : Siamo in pieno inverno, il periodo in cui la Polvere di Magnesio va in letargo e si assenta dalle gare. Le atlete sono nel bel mezzo del lungo periodo di allenamenti che precede poi l’inizio vero e proprio della stagione agonistica, tutte le ginnaste si stanno concentrando sull’apprendimento dei nuovi esercizi, si stanno perfezionando in palestra, vanno alla ricerca di un miglioramento continuo per poi essere al top quando conterà ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2019 : Lara Mori assente a Melbourne - l’azzurra dovrebbe gareggiare a Baku : Stamattina sono stati resi noti i nomi delle partecipanti alla seconda tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica (circuito riservato alle singole specialità) che si disputerà a Melbourne (Australia) dal 21 al 24 febbraio. La competizione assegna dei posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020, nella terra dei canguri verranno messi in palio dei punti pesanti per la classifica e che saranno utili per la qualificazione ai Giochi. L’Italia ...

Ginnastica - Simone Biles torna in gara! Il fenomeno alla Coppa del Mondo di Stoccarda contro Aliya Mustafina : tutte le partecipanti : Annuncio a sorpresa: Simone Biles parteciperà alla Deutscher Pokal, seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica artistica riservata al concorso generale individuale. La Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio farà dunque il proprio debutto stagionale alla Porsche Arena di Stoccarda (Germania) nella giornata di domenica 17 marzo (a meno di una sua presenza al Trofeo di Jesolo del 2-3 marzo). La Campionessa Olimpica e del Mondo ...

Ginnastica - il ritorno di Vanessa Ferrari : Campionessa infinita - senza tempo e senza limiti. Sogno olimpico in Coppa del Mondo : L’amore e la passione per la Polvere di Magnesio hanno ancora una volta vinto su tutto, il desiderio di rimettersi in gioco e la volontà di continuare a inseguire i propri sogni hanno avuto la meglio anche in questa occasione, la grinta e il carisma di un autentico fenomeno hanno fatto la differenza in uno dei momenti più difficili di una carriera irripetibile e Vanessa Ferrari ha deciso di riprovarci. Lo aveva promesso nell’autunno ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari torna in gara! Campionessa infinita - in pedana in Coppa del Mondo tra un mese : La più grande di tutti i tempi ha deciso di battere ancora un colpo, Vanessa Ferrari lo aveva promesso e come sempre non si è tirata indietro: la Campionessa del Mondo 2006 tornerà in gara in occasione della tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica che si svolgerà a Melbourne (Australia) dal 21 al 24 febbraio. La 28enne si era infortunata al tendine durante i Mondiali 2017, si è operata e ha affrontato un lungo periodo di ...

Ginnastica - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : come si stacca il pass nel 2019? Gli eventi clou tra Mondiali e Coppa del Mondo : Nel 2019 proseguirà il percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda la Ginnastica artistica. Il cammino è incominciato pochi mesi fa, ai Mondiali di Doha sono stati assegnati tre pass per le squadre salite sul podio ma nella stagione appena incominciata si inizierà a fare sul serio. La corsa verso i Giochi entrerà nel vivo ma vediamo nel dettaglio quali saranno gli eventi validi come qualificazione alla rassegna a ...

Ginnastica artistica - Vanessa Ferrari si scalda in vista della Coppa del Mondo. Parte la corsa a Tokyo 2020 : la trave con il corpo libero? : Il 2019 è appena iniziato, ma nelle palestre più importanti di tutto il mondo è presente già da qualche mese. Il 2019 infatti, non solo sarà l’anno della qualificazione olimpica, ma sancirà definitivamente il netto cambiamento di codice avvenuto nell’ultimo quadriennio, quello post Olimpiadi di Rio: le Coppe del Mondo sono diventate qualificanti, le squadre olimpiche possono essere formate solo da quattro ginnasti, ma esiste la possibilità per ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : l’Italia si coccola Lara Mori a Cottbus - Rizzelli sta tornando. Brasile e Derwael show : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ripartita da Cottbus (Germania) dove è andata in scena la prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica, il circuito riservato alle singole specialità che mette in palio dei pass per la rassegna a cinque cerchi (uno per ogni attrezzo, riservato al miglior classificato al termine delle otto tappe). La 43^ edizione del prestigioso Turnier der Meister, una grande classica del ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Lara Mori quarta al quarto libero - a Cottbus punti pesanti verso le Olimpiadi : Lara Mori conquista un ottimo quarto posto al corpo libero in occasione della prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica che si è disputata a Cottbus (Germania). La nostra capitana porta a casa punti pesantissimi in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il circuito internazionale riservato alle singole specialità assegna infatti quattro posti (uno per attrezzo) per la rassegna a cinque cerchi che si ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Rebeca Andrade e Nina Derwael vincono tra volteggio e parallele a Cottbus : A Cottbus (Germania) prosegue lo svolgimento della prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica, circuito riservato alle singole specialità che assegna dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Oggi si sono disputate le prime cinque finali di specialità, domani la seconda parte con Lara Mori impegnata al corpo libero e Carlo Macchini sulla sbarra. volteggio (FEMMINILE): Rebeca Andrade si conferma una ginnasta da ...