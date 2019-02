Giacenza media Poste Italiane 2019 | conto corrente e libretto Il calcolo

termometropolitico

: @Diego39863286 @rickyolgiati @Mov5Stelle Pensa ai migranti ed al reddito di cittadinanza tu... Non dimenticare di a… - Giallow82 : @Diego39863286 @rickyolgiati @Mov5Stelle Pensa ai migranti ed al reddito di cittadinanza tu... Non dimenticare di a… - artoo1954 : @OGiannino E perché, ho chiesto ISEE per una mia cliente e mi hanno chiesto estratto conto trimestrale con l’indica… - Giusepp83040105 : @PosteMobile salve, ho bisogno di una piccola informazione: per fare la giacenza media, in generale, quale fila dev… -

(Di venerdì 1 febbraio 2019). Ilper IseeIl saldo e lasono due dati fondamentali quanto noti ad ogni correntista. Adesso, con la riforma dell’Isee e i nuovi modelli DSU avranno ancora più importanza (anche in vista dell’introduzione del Reddito di cittadinanza).: di cosa si tratta Persi intende una somma di denaro che risulta, appunto, giacente sulper un certo periodo di tempo. Il dato ha un importante valore dal punto di vista fiscale visto che monitorando lal’Agenzia delle Entrate può verificare la situazione finanziaria di un contribuente al di là dei movimenti del(che, in generale, non sono noti al Fisco).Dunque, conoscendo la, si può determinare chi versa o meno in una situazione di difficoltà ...