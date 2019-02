Fuorionda Merkel-Conte | Salvini | “Io contro tutti? Non commento i labiali… sono contro

Fuorionda Merkel-Conte - Salvini : “Io contro tutti? Non commento i labiali di Conte… sono contro tutti i poteri forti” : “Salvini contro tutti? contro tutti i poteri forti”. Con queste parole il vice premier Matteo Salvini scherza sul Fuorionda rivelato da Piazza Pulita riguardante il premier Giuseppe Conte e Angela Merkel. L'articolo Fuorionda Merkel-Conte, Salvini: “Io contro tutti? Non commento i labiali di Conte… sono contro tutti i poteri forti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Video - Il Fuorionda di Conte con la Merkel : "Salvini è contro tutti" : . 'Piazzapulita' ha trasmesso il fuorionda completo della conversazione tra il Premier Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel. La scorsa settimana il programma di La7 aveva mandato in onda un piccolo estratto della conversazione avvenuta durante il vertice di Davos per il World Economic Forum, mostrando la preoccupazione del Premier italiano per i sondaggi che danno Salvini in netta ascesa, anche a discapito del Movimento 5 Stelle: "è in ...

Fuorionda integrale Conte-Merkel - “Salvini è contro tutti”. E su M5s-Lega : “Se dico ‘basta’ smettono di litigare” : Salvini è contro Germania o Francia? “Salvini è contro tutti”. Sono le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un colloquio avuto con la Cancelliera tedesca Angela Merkel in una pausa dei lavori del vertice di Davos: la scena è stata immortalata dalle telecamere di Piazzapulita che ha ricostruito la conversazione, in inglese. Conte racconta a Merkel che il M5S è “in sofferenza” per i sondaggi, in vista delle ...

