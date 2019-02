FS | Maltempo | Non si arresta l' allerta meteo per il Gelo

Maltempo e neve a Firenze - il sindaco : “Scuole chiuse? Non ci sono le condizioni” : “I vigili del fuoco ci hanno fatto sapere che non ci sono stati interventi di particolare rilievo. Ripeto invito a non usare motorino e moto che sono particolarmente pericolosi con ghiaccio e qualche nevicata. Non ci sono le condizioni al momento per chiudere le scuole“: lo ha spiegato il sindaco di Firenze Dario Nardella. “Le scuole sono tutte allertate. Abbiamo sacchi di sale pronti ad essere utilizzati agli ingressi di tutte ...

Maltempo e inondazioni in Arabia Saudita : allagamenti e disagi per piogge e tempeste di sabbia : Arabia Saudita nella morsa di temporali e inondazioni: i media locali riferiscono di forti disagi alla viabilità autostradale e al traffico aereo nei principali scali del regno a causa di pioggia e tempeste di sabbia. Il Maltempo ha costretto il ministero dell’educazione a chiudere le scuole nelle regioni più colpite (Tabuk, Arar, Jawf): numerosi gli interventi della protezione civile per portare in salvo automobilisti rimasti ...

Il Maltempo Non dà tregua alla Campania : allerta prorogata fino a domani : È attualmente in vigore sull'intero territorio regionale, fino alla mezzanotte, l'allerta meteo di colore Giallo per 'precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di moderato rovescio o ...

Maltempo - Ciclone Polare al Sud : Basilicata sommersa dalla NEVE - piogge torrenziali e freddo in Puglia. E non è ancora finita [GALLERY] : 1/20 ...

Maltempo Veneto - allerta valanghe : “Non rinuovere gli alberi caduti” : Arpav ha reso noto in quali aree dei Comuni del Veneto colpiti dal Maltempo dello scorso autunno si può intervenire con interventi di rimozione degli alberi schiantati, e dove invece è meglio lasciare i tronchi dove stanno, per scongiurare il rischio valanghe. In alcune zone, infatti, “è meglio lasciare le piante a terra perché possono avere una funzione protettrice degli abitati e della viabilità”, spiega il direttore di Avepa ...

La nave Sea Watch sta cercando riparo dal Maltempo con a bordo 47 migranti che non vuole nessuno : La nave Sea Watch, dell’omonima ong tedesca che soccorre i migranti nel mar Mediterraneo, sta cercando riparo dal maltempo con 47 migranti a bordo da cinque giorni. In questo momento si trova al limite delle acque territoriali italiane, al largo

Meteo - il Maltempo Non molla : ancora tanta neve e temperature in picchiata : Il maltempo non molla. Dopo la neve ecco il gelo artico. Da diversi giorni infatti l’Italia è in balia di un profondo vortice di bassa pressione che sta dispensando forte maltempo su molte Regioni. Nelle prossime ore è atteso comunque un graduale miglioramento al settentrione mentre sul resto d’Italia il tempo rimarrà fortemente compromesso con il ciclone mediterraneo pronto a scatenarsi. Il team del sito ilMeteo.it avvisa che a partire da ...

Maltempo Roma - muore clochard investito da un pirata della strada - “non pensavo fosse una persona” : Maltempo e emergenza freddo a Roma, e continua la “strage” di clochard che sta interessando tutta Italia. Un senzatetto è stato ucciso in Corso Italia, lo scorso 7 Gennaio, investito da una donna che ha confessato:”Ho sentito un rumore mentre guidavo ma non pensavo fosse una persona”. Lei, 56 anni, è stata bloccata mentre andava a lavoro e portata presso la sede del Gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale che ...

Maltempo Roma - muore clochard : investito da un pirata della strada - “non pensavo fosse una persona” : Maltempo e emergenza freddo a Roma, e continua la “strage” di clochard che sta interessando tutta Italia. Un senzatetto è stato ucciso in Corso Italia, lo scorso 7 Gennaio, investito da una donna che ha confessato:”Ho sentito un rumore mentre guidavo ma non pensavo fosse una persona”. Lei, 56 anni, è stata bloccata mentre andava a lavoro e portata presso la sede del Gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale che ...

Maltempo Uruguay : oltre 2300 evacuati per inondazioni nelle province di Durazno e Salto : E’ allerta Maltempo Urugay dove le inondazioni stanno causando danni e disagi. Immediate le misure precauzionali: oltre 2300 persone sono state evacuate. Lo rivela un comunicato del Servizio di emergenza nazionale (Sinae) secondo il quale le aree maggiormente colpite sono quelle delle province di Durazno, con 1462 evacuati e Salto, con 595, entrambe nel nord-est del paese. Nell’area di Durazno il problema principale deriva ...

Maltempo Europa - valanghe in Austria - inondazioni in Germania - disagi in Slovacchia : il punto della situazione [FOTO e VIDEO] : 1/19 ...

Maltempo Europa - in Austria e Germania carri armati contro la neve e non è ancora finita qui [FOTO] : 1/54 ...

Meteo weekend : torna il sole - ma non per tutti. A Centro-Sud ancora Maltempo : Nella giornata di oggi, 10 gennaio, temperature ancora in calo: apice del freddo. Neve a bassa quota sul medio-basso Adriatico. Sabato leggero miglioramento, ma nella notte torneranno le piogge e il vento forte.Continua a leggere

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Bischofshofen 2019 : qualificazioni rinviate a domani per Maltempo. In gara non ci sarà il format KO : L’ultima tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2018-2019 di Bischofshofen non parte nel migliore dei modi per il pubblico e gli organizzatori, infatti una nevicata fittissima ha costretto la direzione gara a rimandare a domani le qualificazioni previste originariamente per le ore 17.00 odierne. Il maltempo ha colpito la località austriaca a partire dalle prime ore del mattino e non ha lasciato scampo agli organizzatori dell’evento, ...