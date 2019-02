Fratelli di Crozza torna live su Nove il 22 febbraio | nella nuova parodia è Alberto

Fratelli di Crozza - Salvini non resiste e svela in diretta le prossime operazioni di polizia. L’imitazione del ministro è esilarante : Nel corso dell’ultima puntata prima della pausa natalizia di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata su Nove, Maurizio Crozza/Salvini passa le sue giornate in diretta sui suoi social e, nonostante sia stato ripreso dal procuratore della Repubblica Spataro, continua a svelare tutti i piani segreti della polizia: “Quando un procuratore della Repubblica dice che con un mio tweet io metto a rischio un’operazione di polizia, sbaglia! ...