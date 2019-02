Francia-Galles oggi 1° febbraio | Sei Nazioni Rugby 2019 | orario d’inizio e come vederla

Sei Nazioni 2019 - Francia-Galles aprirà il torneo. Transalpini senza Bastareaud - ma Gatland sa come colpire : Mancano poco più di 24 ore: sarà la sfida tra Francia e Galles, in programma venerdì 1 febbraio a dare il via all’edizione 2019 del Sei Nazioni di rugby: la gara si giocherà a Parigi con inizio alle ore 21.00. Sfida molto interessante tra la squadra di casa, capace di vincere con chiunque ma molto discontinua, e la compagine ospite, che viene da 9 successi consecutivi fatti registrare in coda al 2018. La Francia scenderà in campo con ...

Sei Nazioni 2019 - le formazioni ufficiali di Francia-Galles. I protagonisti del primo match del torneo : Sarà la sfida tra Francia e Galles, in programma venerdì 1 febbraio a dare il via all’edizione 2019 del Sei Nazioni di rugby: la gara si giocherà a Parigi con inizio alle ore 21.00. Sfida molto interessante tra la squadra di casa, capace di vincere con chiunque ma molto discontinua, e la compagine ospite, che viene da 9 successi consecutivi fatti registrare in coda al 2018. La Francia scenderà in campo con capitan Guirado in prima linea ...