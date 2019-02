Florence Knoll e la rivoluzione degli spazi del lavoro d’America : Se non ci fosse stata lei non ci sarebbero stati Mad Men né i tavolini ovali e le chaise longue che hanno disegnato i meglio uffici americani e poi i tinelli italiani. Florence Knoll, morta venerdì scorso in Florida, è stata la regina madre del design novecentesco. A lei si devono le poltroncine Tul