Fiorella Mannoia ospite del festival di Sanremo

Sanremo 2019 : Fiorella Mannoia ospite : Il parterre degli ospiti della 69esima edizione di Sanremo, in onda dal 5 al 9 febbraio in diretta su Rai1, si arricchisce del nome di Fiorella Mannoia. A renderlo noto è l'agenzia Ansa, secondo cui "la cantante è in arrivo in città per le prove sul palco dell'Ariston".Protagonista in gara del Festival 2017 e ospite nel 2018, la Mannoia ha lanciato proprio oggi in radio il singolo Il peso del coraggio, che anticipa l'uscita in primavera ...

Audio e testo di Il peso del coraggio di Fiorella Mannoia - nuovo singolo prima di Personale : È Il peso del coraggio di Fiorella Mannoia, il brano con il quale l'artista romana ha deciso di anticipare l'uscita del nuovo album che arriverà nelle prossime settimane e che prenderà il titolo di Personale. Nel nuovo singolo si rinnova anche la collaborazione con Amara che l'artista aveva già portato sul palco del Festival di Sanremo 2017 al quale partecipò con Che sia benedetta, classificatasi al 2° posto dietro la trascinante energia di ...

Fiorella Mannoia : canzoni - compagno e vita privata. La carriera : Fiorella Mannoia: canzoni, compagno e vita privata. La carriera Chi è Fiorella Mannoia e carriera Nata a Roma il 4 aprile 1954, Fiorella Mannoia si è distinta, sin dall’inizio della sua carriera nel 1968, per il suo timbro vocale particolare. A 63 anni compiuti, il suo successo e la sua energia non accennano a diminuire. Del resto lei stessa, a Vanity Fair, aveva dichiarato che l’età è davvero solo un numero: “La vecchiaia è faccenda di ...

Sanremo - seconda bomba di Striscia la notizia : "Sapete che Fiorella Mannoia..." - altro guaio per Baglioni : Questa sera, martedì 29 gennaio, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Pinuccio torna sulle strane “coincidenze” del Festival di Sanremo e sull’edizione Giovani. L’inviato rivela che anche i cantanti confermati, che prenderanno parte al Festival come ospiti, ruotano intorno alla Friends & Par

Il nuovo singolo di Fiorella Mannoia è Il peso del coraggio - anche Amara tra gli autori dopo Che sia benedetta : dopo l'annuncio del tour per il prossimo disco, arriva il nuovo singolo di Fiorella Mannoia. Il titolo scelto è Il peso del coraggio, che andrà ad anticipare la sua prossima prova di studio raggiungendo le radio a cominciare dal 1° febbraio. È un grande ritorno, quello che si consumerà in Il peso del coraggio, che ripropone la talentuosa Amara tra gli autori del disco che Fiorella Mannoia ha voluto intitolare Personale. Il nome di Amara è ...

Sanremo 2019 - Fiorella Mannoia sta con Claudio Baglioni : 'Che cosa ha detto di strano?' : Poteva mancare Fiorella Mannoia? Ovviamente no. Anche lei interviene nello scontro tra Claudio Baglioni e Matteo Salvini sulla questione migranti. La cantante difende il direttore artistico di Sanremo ...

Annunciato un nuovo concerto di Fiorella Mannoia a Parma : info e biglietti in prevendita : Il nuovo concerto di Fiorella Mannoia a Parma è finalmente Annunciato. L'artista di Roma torna a suonare nella suggestiva cornice emiliana per il supporto del suo nuovo album, Personale, che sarà rilasciato a stretto giro di settimane. I biglietti per il nuovo concerto sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati, compresi i punti vendita abituali che sono attrezzati con tutti i ticket di ingresso per le date annunciate ...

I nuovi dischi del 2019 da Adriano Celentano a Fiorella Mannoia - Fedez - Francesco De Gregori - Vasco Rossi : Milano. Non si preannuncia un anno tanto prolifico per il mercato discografico che ha sempre più a che fare con