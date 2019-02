Filippo Magnini e Giorgia Palmas | Un figlio? Sarebbe bellissimo”

Filippo Magnini e Giorgia Palmas : il matrimonio si farà - prima o poi : ... smentisce con decisione di essere incinta ma non nega di desiderare di allargare la famiglia con Filippo: 'Un figlio è un miracolo della vita ed è la cosa più bella del mondo. L'argomento figli è ...

Giorgia Palmas e Filippo Magnini a Verissimo : matrimonio e figlio : Le dichiarazioni di Giorgia Palmas e Filippo Magnini a Verissimo Nuova intervista di coppia a Verissimo per Giorgia Palmas e Filippo Magnini. La showgirl e il nuotatore sono stati ospiti del salotto di Silvia Toffanin nella puntata in onda sabato 2 febbraio. Il nuovo volto di Milan Channel ha parlato dei progetti futuri con il […] L'articolo Giorgia Palmas e Filippo Magnini a Verissimo: matrimonio e figlio proviene da Gossip e Tv.

Giorgia Palmas incinta e il giallo del pancino. Filippo Magnini infuriato : Le voci che vogliono Giorgia Palmas incinta di Filippo Magnini corrono da tempo sul web e si sono moltiplicate con la pubblicazione di alcune immagini che come riportato da Leggo.it vedevano l’ex velina, oggi volto di Milan Channel, sfoggiare un pancino sospetto mentre passeggia per Milano. Il silenzio di Giorgia ha aumentato il gossip e la cosa ha costretto l’ex nuotatore Magnini a intervenire di nuovo sull’argomento. Filippo infatti tempo fa ...

Giorgia Palmas incinta e il giallo del pancino. Filippo Magnini infuriato : Le voci che vogliono Giorgia Palmas incinta di Filippo Magnini corrono da tempo sul web e si sono moltiplicate con la pubblicazione di alcune immagini che come riportato da Leggo.it vedevano...

Giorgia Palmas incinta? La verità di Filippo Magnini : “Basta bufale. Giorgia e io non stiamo aspettando nessun bambino“. Con queste parole Filippo Magnini, come si legge sul settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 30 gennaio, smentisce le voci che vogliono Giorgia Palmas incinta. Nelle scorse settimane infatti si vociferava che la ex Velina di Striscia la notizia potesse essere in dolce attesa. Tutto era nato da alcuni scatti pubblicati dal settimanale Diva e Donna che ...

Giorgia Palmas incinta di Filippo Magnini? Arriva la risposta del nuotatore : Giorgia Palmas e Filippo Magnini aspettano un figlio? Da giorni non si fa che parlare del pancino sospetto di Giorgia Palmas, ex Velina di Striscia la notizia oggi volto di Milan Channel. La showgirl è di nuovo incinta? La 36enne è infatti già mamma di Sofia, avuta dall’ex compagno Davide Bombardini. La Palmas è pronta […] L'articolo Giorgia Palmas incinta di Filippo Magnini? Arriva la risposta del nuotatore proviene da Gossip e Tv.

Derby in casa Palmas-Magnini - Giorgia svela i retroscena a Tiki Taka : 'Filippo vuole che Icardi rinnovi - io no' : Giorgia Palmas ospite a 'Tiki Taka', la bellissima ex Velina racconta il suo Derby con il fidanzato Filippo Magnini ed il fratello interista Giorgia Palmas , da tifosa rossonera incallita e ...

Derby in casa Palmas-Magnini - Giorgia svela i retroscena a Tiki Taka : “Filippo vuole che Icardi rinnovi - io no” : Giorgia Palmas ospite a ‘Tiki Taka’, la bellissima ex Velina racconta il suo Derby con il fidanzato Filippo Magnini ed il fratello interista Giorgia Palmas, da tifosa rossonera incallita e presentatrice di Milan Tv, ha presenziato ieri a ‘Tiki Taka‘. La bellissima ex Velina ha voluto esprimere la sua opinione sul tema che in questi giorni di calciomercato sta infiammando l’ambiente rossonero: il trasferimento ...

Giorgia Palmas potrebbe aspettare un figlio da Filippo Magnini : Amore a gonfie vele per Filippo Magnini e Giorgia Palmas che hannodetto, di volere nel breve convolare a giuste nozze ma questo sembra non bastare, dato che alcun scatti pubblicati Giorgia Palmas mostra un pancino sospetto e potrebbe essere incinta. La voce era circolata ma mai confermata ed ora la Palmas è stata fotografata da “Diva e donna” mentre passeggia col fidanzato per Milano, accompagnati dai cani Sansone e Polpetta. Giorgia che scatta ...

Giorgia Palmas aspetta un figlio da Filippo Magnini? Le foto col pancino sospetto mentre passeggia : Quello di Filippo Magnini e Giorgia Palmas è stato un amore travolgente e i due non hanno lesinato dichiarazioni d?amore reciproco. La coppia ha fatto sapere, come riportato da Leggo.it,...

Giorgia Palmas incinta di Filippo Magnini - l’indiscrezione : Il 2019 di Giorgia Palmas potrebbe portare con sé un regalo davvero speciale. La ex Velina di Striscia la notizia potrebbe essere incinta. Il condizionale è d’obbligo, ma gli scatti pubblicati dal settimanale Diva e Donna mostrano la showgirl esibire un pancino sospetto a passeggio per le vie di Milano con Filippo Magnini e i loro due cani. C’è da dire che le forme più arrotondate in corrispondenza del ventre potrebbero essere date ...

Giorgia Palmas incinta di Filippo Magnini? Il pancino sospetto (e il post su Instagram) : Giorgia Palmas è incinta? Secondo le ultime indiscrezioni la modella sarda aspetterebbe un figlio dal fidanzato Filippo Magnini. La coppia, legata ormai da oltre un anno, sarebbe pronta ad allargare la famiglia con l’arrivo di un nuovo bambino. A confermare il lieto evento sarebbero le forme morbide della showgirl, fotografata dai paparazzi di Diva e Donna durante una passeggiata insieme all’ex nuotatore. Nelle immagini la Palmas ...

Giorgia Palmas incinta? Ecco le foto col pancino sospetto mentre passeggia con Filippo Magnini : Quello di Filippo Magnini e Giorgia Palmas è stato un amore travolgente e i due non hanno lesinato dichiarazioni d’amore reciproco. La coppia ha fatto sapere, come riportato da Leggo.it, di volere nel breve convolare a giuste nozze ma questo sembra non bastare, dato che da alcun scatti pubblicati Giorgia mostra un pancino sospetto e potrebbe essere incinta. La voce era circolata ma mai confermata ed ora la Palmas è stata fotografata da “Diva e ...

Giorgia Palmas incinta? Ecco le foto col pancino sospetta mentre passeggia con Filippo Magnini : Quello di Filippo Magnini e Giorgia Palmas è stato un amore travolgente e i due non hanno lesinato dichiarazioni d?amore reciproco. La coppia ha fatto sapere, come riportato da Leggo.it,...