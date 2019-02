Fiat 500 show al Festival Automobile International

Automotoretrò - Fiat 500 Club Italia con 3 star d'eccezione : ... per creare ulteriori occasioni di incontro con gli appassionati della piccola grande auto, proporre i propri servizi a chi ancora non è socio e offrire a tutti i curiosi uno spaccato del 'mondo ...

Da sempre simbolo del Made in Italy nel mondo, l'intramontabile Fiat 500 continua a far parlare di sé registrando, nel suo 11° anno di vita, il miglior progressivo di sempre con quasi 194.000 unità immatricolate in Europa nel 2018 (totale Fiat 500 e Abarth 500). Si tratta dell'ennesimo record conquistato dalla vettura più venduta del

Record per la Fiat 500 - Luca Napolitano : 'Leader in Europa'

La famiglia S-Design si amplia con le Nuove serie speciali 500X e 500L S-Design, che condividono esclusività, grinta e personalità capaci di conquistare al primo sguardo. E se la 500X S-Design è la vettura ideale per un cliente giovane, dinamico e sportivo, la 500L S-Design è la risposta perfetta alle esigenze di mobilità delle famiglie

Fiat 500 - che record : quasi 200 mila macchine vendute in un solo anno" : Oggi è la vettura Fiat più globale con oltre 100 Paesi nel mondo in cui è commercializzata e l'80% dei volumi realizzati fuori dall'Italia. Complessivamente, dal 2007 a oggi, sono oltre 2 milioni e ...

Vendite 2018 - per l'iconica Fiat 500 ancora record in Europa : Oggi - ha precisato Napolitano - 500 è la vettura Fiat più globale con oltre 100 Paesi nel mondo in cui è commercializzata e l'80% dei volumi realizzati fuori dall'Italia. Complessivamente, dal 2007 ...

La Fiat 500 è leader di vendita in 11 Paesi europei e sul podio in altri quattro Da sempre simbolo del "Made in Italy" nel mondo, l'intramontabile Fiat 500 continua a far parlare di sé registrando, nel suo undicesimo anno di vita, il miglior progressivo di sempre con quasi 194.000 unità immatricolate in Europa nel 2018 (totale Fiat 500 e Abarth 500). Si tratta dell'ennesimo record conquistato dalla vettura più

Fiat 500X e 500L - ecco l'allestimento S-Design : Alzano il mirino 500X e 500L con l'allestimento S-Design . Al pari di 124 Spider e Tipo , le due bestseller, crossover e multispazio, si presentano con le versioni che puntano su ricca dotazione e ...

Il nuovo CEO di FCA potrebbe ringiovanire la gamma Fiat con il lancio delle nuove citycar premium Le vendite del brand Fiat in Italia e in Europa stanno subendo un rallentamento importante che pesa sui conti del Gruppo FCA. Secondo indiscrezioni, il nuovo CEO di Fiat-Chrysler, Mike Manley, vorrebbe ringiovanire la gamma della Casa del Lingotto lanciando una Nuova generazione della Fiat 500, accompagnata da una versione con passo più lungo

500X e 500L S-Design entro gennaio in tutti i concessionari Fiat : Le ultime novità FCA, per le vetture Medie di maggior successo del Gruppo, riguardano le nuove serie “S-Design”. Questa nuova declinazione della 500X S-Design presenta una vettura destinata a chi ha vocazione dinamica e sportiva. Stesso discorso riguarda l’auto destinata alle famiglie. La 500L S-Design, che guadagna molto in termini di rifiniture, confort, sicurezza e supporti attivi dediti alla sicurezza. Due ...

Le nuove 500X e 500L S-Design ampliano la famiglia che già annovera 124 Spider, Tipo 5 porte e Tipo Station Wagon la serie speciale Fiat 500X S-Design si presenta in una dimensione stilistica completamente rinnovata. Sportività e look grintoso caratterizzano questa nuova edizione senza rinunciare alla cura dei dettagli e al comfort di guida che hanno fatto la fortuna del modello Fiat con il più alto tasso di conquista dai clienti di altri

Nuova Fiat Tipo Sport Il terzo modello Fiat più venduto in Europa è la Fiat Tipo. La famiglia di segmento C del brand ha raggiunto quota 106 mila unità vendute sul mercato europeo con un calo del 16%...

"THE VALUE OF GOOD DESIGN" : Fiat 500 AL MOMA DI NEW YORK : Se si contano le altre versioni , Sport, D, L, R, di prima generazione, tra il 1957 e il 1975 sono stati prodotti in totale più di quattro milioni di esemplari . Peculiarità di quest'auto sono le ...