Festival di Sanremo 2019 | il premio Lunezia a Enrico Nigiotti per il testo «Nonno

Festival di Sanremo - da martedì in tv su Raiuno e in streaming online su Raiplay : Il Festival di Sanremo 2019 è ai nastri di partenza. Nel prime-time di martedì 5 febbraio le frequenze di Rai 1, il sito e l'app Raiplay trasmetteranno, rispettivamente in diretta tv e in streaming online, la prima serata della 69esima edizione del Festival. Come risaputo, anche per quest'anno il direttore artistico della kermesse canora sanremese sarà Claudio Baglioni, affiancato sul palco dai co-conduttori Claudio Bisio e Virginia Raffaele. I ...

Sanremo - cinque curiosità sul prossimo Festival della canzone italiana : Per questa nuova edizione di Sanremo, la sessantanovesima esattamente, che andrà in onda su RAI 1 dal 5 al 9 febbraio, il palcoscenico sarà caratterizzato da diverse particolarità: curato da Francesca Montinaro, potrà assumere diverse sfaccettature grazie ad un congegno teatrale motorizzato capace di mutare la scenografia.

Sanremo 2019 - Virginia Raffaele al Festival : vestiti - stilisti - look serata per serata : Cresce l'attesa per la 69esima edizione del Festival che vedrà la comica romana nel ruolo di co-conduttrice. Quali abiti...

Sanremo 2019 : Fiorella Mannoia ospite del Festival : Fiorella Mannoia A Sanremo 2019 ci sarà anche Fiorella Mannoia. La cantante romana farà parte degli ospiti del Festival, in onda su Rai 1 da martedì 5 a sabato 9 febbraio con la conduzione di Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. L’ospitata di Fiorella – già giurata di Sanremo Giovani – coinciderà con il lancio del suo nuovo progetto discografico: on air da oggi in tutte le radio con il singolo “Il peso del ...

Fiorella Mannoia ospite del Festival di Sanremo : Il parterre degli ospiti della 69/a edizione di Sanremo (5-9 febbraio) si arricchisce del nome di una delle piu' grandi interpreti della musica italiana: Fiorella Mannoia e' in arrivo in citta' per le prove sul palco dell'Ariston. Gia' protagonista del festival 2017, Mannoia e' pronta per un nuovo progetto discografico: dal 1 febbraio e' in radio e in digitale 'Il peso del coraggio', il nuovo singolo che anticipa l'uscita in primavera del nuovo ...

Sanremo - la telefonata di Maria De Filippi a Irama prima del Festival : Irama è pronto per la sua avventura sul palco del Festival di Sanremo e ora che ha ricevuto il sostegno di Maria De Filippi si è detto più carico che mai. Il cantante ha rilasciato un'intervista a music.talkymedia.it raccontando della telefonata ricevuta da Maria prima della sua partenza per il fest

È successo in TV – 1 febbraio 1968 : il primo Festival di Sanremo targato Pippo Baudo (VIDEO) : Prosegue senza sosta il nostro viaggio verso Sanremo 2019 con uno sguardo alle storiche edizioni, la tappa di oggi è datata 1968. Si dice sempre che il Festival non è mai uguale a se stesso ed in questo caso, più di sempre, la frase assume un significato più che veritiero. No, non un Festival come tutti gli altri se alla conduzione è presente il detentore del record in quanto a numero di edizioni presentate: Pippo Baudo.La diciottesima ...

#Sanremo2019 : durante la settimana Festivaliera serie di appuntamenti serali e notturni al Victory Morgana Bay : Martedì prossimo prenderà il via il 69° Festival della Canzone Italiana di Sanremo , uno degli eventi mediaticamente più importanti del piccolo schermo nazionale. Il Victory Morgana Bay di Sanremo ...

Sanremo 2019 - la Superband resident host al Dopo Festival : tutte le sere live con gli artisti : La Superband anima delle notti del Dopo Festival : il gruppo di musicisti che militano in grandi rock band italiane e si ritrovano insieme per suonare i classici del rock nei club darà musica al The ...

Sanremo 2019 : Marco Mengoni ospite al Festival : Marco Mengoni Ci sarà anche Marco Mengoni tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2019. Della partecipazione del cantante (in qualità di ospite) ad una delle cinque serate della kermesse si parlava ormai da giorni, ma l’ufficialità è arrivata solo oggi, dopo che lo stesso è stato avvistato nella Città dei Fiori per le prove al teatro Ariston. Al Festival 2019, Mengoni festeggerà i propri primi dieci anni di carriera, segnati nel novembre ...

Antonella Clerici : «E’ importante che il vincitore di Sanremo Young possa andare al Festival. Vengo sempre controprogrammata - non mi lasciano mai sola» : Antonella Clerici in radio Il Festival di Sanremo è alle porte come anche una delle sue “costole”, Sanremo Young. Il talent-show di Antonella Clerici, giunto alla sua seconda edizione, ripartirà su Rai 1 venerdì 15 febbraio. Partenza che si preannuncia “col botto”, dal momento che la conduttrice ha annunciato che alla prima puntata ci sarà John Travolta. Oggi, in diretta a”Radio2 Social Club”, la padrona di ...

