Fattura elettronica 2019 | Hub B2B online a dicembre | come accedere

Fattura elettronica - Iva ed 'esterometro' : le scadenze fiscali di febbraio 2019 : Tra vecchie conoscenze e nuovi adempimenti, il secondo mese dell'anno sarà ricco di scadenze importanti. La maggior parte...

Telefisco - Massimo Garavaglia : 'Per noi la Fattura elettronica è una follia' : Oggi 31 gennaio è iniziato Telefisco 2019 il Convegno organizzato ogni da "Il Sole24ore" e che è giunto alla sua ventottesima edizione. Ad aprire i lavori del Convegno è stata una lunga intervista al Sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia che ha affrontato diversi temi importanti per il mondo professionale e imprenditoriale, ma anche per i cittadini comuni. Ma il cuore dell'intervista al Sottosegretario si è concentrato sulla fattura ...

Fattura elettronica 2019 a pagamento? È Illegale. Ecco perché : La Fattura elettronica 2019 ha fatto il suo ingresso nel mondo degli adempimenti fiscali a partire dal 1° gennaio, e sta già gettando scompiglio ovunque: tra i negozianti e gli operatori del commercio, tra i commercialisti, nelle banche, tra i privati cittadini, che si sentono rispondere nei modi più disparati quando chiedono una Fattura. Ultima frontiera della corsa ad accaparrarsi l’ultimo centesimo di euro possibile è la richiesta di denaro ...

Fattura elettronica 2019 : formato XML e conservazione - guida scadenze : Fattura elettronica 2019: formato XML e conservazione, guida scadenze Certificato XML e Fattura 2019 Dal primo gennaio 2019 è scattato l’obbligo di Fatturazione elettronica. Le e-fatture, per la precisione, saranno in formato Xml. Si potranno trasmettere e ricevere per mezzo del Sistema di Interscambio messo in piedi dall’Agenzia delle Entrate. Bisogna conservarle per almeno 10 anni. Fattura elettronica 2019: molti servizi online già ...

Pagamento bollo Fattura elettronica 2019 : importo e istruzioni del Mef : Pagamento bollo fattura elettronica 2019: importo e istruzioni del Mef bollo fattura elettronica 2019, come funziona In alcuni casi bisogna apporre sulla fattura elettronica il bollo virtuale. Infatti, non sempre potrà essere utilizzato la marca da bollo che si usa anche per le fatture cartacee. fattura elettronica 2019: la normativa vigente Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, sia per le fatture elettroniche che per quelle ...

Delega Fattura elettronica 2019 : costo e chi può averla : Delega fattura elettronica 2019: costo e chi può averla fattura elettronica 2019: come funziona la Delega In vista del primo gennaio 2019, quando entrerà in vigore la fatturazione elettronica, emergono delle novità per chi sarà soggetto all’ obbligo di e-fattura. A comunicarle proprio l’ Agenzia delle Entrate in questi giorni: le novità riguardano innanzitutto il modulo per il conferimento o la revoca delle deleghe per l’ uso ...

Fattura elettronica 2019 : esempio privati e PA - la tabella pratica : Fattura Elettronica 2019: esempio privati e PA, la tabella pratica La Fattura Elettronica è una realtà con cui dal 1° gennaio 2019 tantissimi italiani si trovano a fare i conti. L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile una serie di strumenti informativi. Come la guida in cui si ricorda che da inizio anno tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in ...

Scadenze fiscali febbraio 2019 : Iva - spesometro e Fattura elettronica : Scadenze fiscali febbraio 2019: Iva, spesometro e fattura elettronica Tra adempimenti Iva, spesometro, Lipe e fattura elettronica, anche febbraio 2019 risulta un mese ricco di Scadenze fiscali. Le date più ricche e importanti sono 3: in primis il 18 e il 28 febbraio, ma anche il 25 febbraio con gli elenchi Intrastat risulta una data da segnare sul calendario fiscale. Cominciamo dunque a elencare le principali Scadenze di febbraio 2019, ...

Firma digitale Fattura elettronica 2019 : b2b e privati. Quando è necessaria : Firma digitale fattura elettronica 2019: b2b e privati. Quando è necessaria fattura elettronica e Firma digitale È sempre necessaria la Firma digitale sulla fattura elettronica 2019? E Quando è obbligatoria? La fattura elettronica, il cui obbligo di utilizzo è stato introdotto a partire dal 1° gennaio di quest’anno, continua a sollevare alcuni dubbi e domande. Tra queste si annoverano quelle relative alla Firma digitale. Quando è necessaria e ...

Bollo virtuale Fattura elettronica 2019 : importo e come si paga : Bollo virtuale fattura elettronica 2019: importo e come si paga fattura elettronica e Bollo virtuale, come pagarlo Dal 10 gennaio 2018 si potrà pagare l’imposta di Bollo in modo virtuale. In pratica, i contribuenti potranno versare l’imposta dovuta in anticipi bimestrali entro specifiche scadenze. Dunque, sempre i contribuenti dovranno presentare una dichiarazione con il numero di atti e i documenti emessi attraverso un apposito modulo di ...

Fattura elettronica 2019 : registrazione massiva - il comunicato ufficiale : Fattura elettronica 2019: registrazione massiva, il comunicato ufficiale Regstrazione Fattura elettronica 2019 A partire dal primo gennaio 2019 scatta l’obbligo di Fatturazione elettronica. Ora, un servizio promette di rendere ancora più semplici le procedure relative all’invio e alla consegna dell’e-Fattura; infatti, consentirà la registrazione massiva degli indirizzi telematici. La nuova funzionalità è a disposizione sul portale Fatture e ...

Verifica Fattura elettronica 2019 : come controllare online i documenti : Verifica fattura elettronica 2019: come controllare online i documenti come funziona la Verifica fattura elettronica, ovvero come monitorare i documenti emessi e ricevuti ed evitare eventuali errori? Le funzionalità di invio e monitoraggio si trovano sul portale Fatture e Corrispettivi. Per accedere alle funzioni di controllo sarà necessario selezionare la voce fatturazione elettronica, e di seguito Trasmissione (Invia File) per l’invio dei ...

Benzinai - con la Fatturazione elettronica quasi tutti chiedono un sovrapprezzo : "Se lei viene qui a fare 20 euro di benzina e paga con la carta di credito, noi siamo a rimessa". A parlare, ripreso dalle telecamere nascoste di "Quarta Repubblica" è un Benzinaio fiorentino, che ...