Fantacalcio | i nomi da appuntare per l' asta di riparazione da Demiral a Sanabria

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Sta per arrivare per molti appassionati il momento dell'didel. Adesso che il calciomercato di serie A è chiuso e le squadre hanno completato i loro organici c'è la possibilità di rinforzare il proprio organico con i volti nuovi che sono arrivati in questo mese di gennaio. E sono tanti anche i calciatori che hanno cambiato casacca e che ora sono pronti a giocare con maggiore regolarità. E allora si va a caccia di rinforzi: portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti che possano essere degli utili acquisti.Portieri e difensori: chi può tornare utile? Per quanto riguarda portieri e difensori per l'dila priorità riguarda la loro titolarità, la capacità di portare a casa almeno il voto. Tra i nuovi portieri della serie A occhio a Viviano della Spal e a Dragowski, che pare destinato a essere il nuovo titolare dell'Empoli. Per quanto ...