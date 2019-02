Facebook per troppe ore al lavoro? La Cassazione | giusto il licenziamento

Cassazione conferma licenziamento di una donna per "abuso" di Facebook sul lavoro : Passare troppo tempo su Facebook sul posto di lavoro è giusta causa di licenziamento. A deciderlo è la Cassazione sul caso di una donna della provincia di Brescia, che lavorava come segretaria part time in uno studio medico. La Cassazione ha reso definitivo il licenziamento disciplinare, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto la gravità del comportamento in "contrasto con l'etica comune", tanto da ...

Facebook per troppe ore al lavoro - la Cassazione ribadisce il licenziamento : ROMA. Continua la linea dura dei datori di lavoro, sposata dalla Corte di Cassazione, contro l'utilizzo di Facebook in ufficio. E' stato confermato in via definitiva il licenziamento disciplinare di ...

Facebook : Mark Zuckerberg è la quinta persona più ricca del mondo : Dopo una brillante trimestrale, Mark Zuckerberg festeggia scalando due posizioni nella classifica di Bloomberg dei più ricchi al mondo superando il numero uno di Zara Amancio Ortega e l'imprenditore messicano Carlos Slim. Il fondatore di Facebook può così vantare a livello globale un patrimonio di 65,6 miliardi di dollari, ...

Google e Facebook violano norme per app iOS - ancora violazione della privacy : I dipendenti di Google e Facebook possono nuovamente utilizzare app private di iOS dopo che Apple ha ripristinato i certificati aziendali necessari. Il produttore di iPhone, ieri, ha bloccato l’accesso alle app di sviluppo di iOS cancellando i certificati di entrambe le società per averli usati in modo scorretto.Sia Google che Facebook hanno violato le norme dell’azienda di Cupertino, distribuendo al pubblico app iOS per la raccolta ...

Facebook : 20 dollari al mese ai giovani per avere accesso ai loro dati : Che nell'era dei nativi digitali l'informazione abbia un valore economico, non stupisce. Ma forse potrà sorprendere che questo valore corrisponde ad una somma ben precisa per un'app di Facebook che da circa tre anni offre ai giovani fino a 20 dollari al mese in carte regalo per servirsi delle loro informazioni. Secondo un portavoce del social network, quest'iniziativa non può essere tacciata di spionaggio, trattandosi di un programma di ricerca ...

C'è un modo per scoprire cosa esattamente Facebook sa di te : Facebook è un po' come un vero amico: sa tutto di te e nonostante questo gli piaci. Non è un mistero che il social network conosca molto. E che usi le informazioni per indirizzare la pubblicità. ...

Thailandia - per elezioni Facebook vieterà pubblicità straniere : Lo ha annunciato il più popolare dei social network, sotto pressione per non aver 'sventato' campagne di manipolazione durante elezioni in altre parti del mondo. In un messaggio pubblicato sui social ...

Cambridge Analytica - lo scandalo Facebook diventa una docu-fiction su Netflix ma la realtà della cronaca supera la fantasia : La rete ci ha portato in un mondo virtuale di servizi gratuiti, che nel tempo hanno saputo diventare indispensabili per il nostro stile di vita, addictive technologies, tecnologie che creano ...

Incendio nel ristorante del super chef stellato : aveva criticato i gilet gialli su Facebook : La procura ha aperto un'indagine per stabilire se ci sia effettivamente un qualche legame tra il post di Yannick Delpech e...

Caro Mark Zuckerberg - per Facebook stai scegliendo la strada sbagliata : Caro Mark Zuckerberg, ho letto la bozza della Carta che dovrebbe guidare il processo di istituzionalizzazione della Commissione indipendente che vorresti aiutasse Facebook, negli anni a venire, a decidere quali contenuti meritano di restare online e quali, al contrario, di essere condannati all’oblio. E ho anche letto che la pubblicazione della bozza mira a raccogliere commenti, suggerimenti e, mi auguro, anche critiche costruttive. Mi permetto, ...

Facebook - utenti pagati per installare app che li spii - il social : 'Chiesto il consenso' : E' nuovamente al centro di una dura polemica il social network Facebook. Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, l'azienda con sede a Menlo Park avrebbe pagato 20 dollari al mese diversi utenti che hanno scaricato un'apposita applicazione sui loro smartphone: si tratta per essere precisi dell'app Facebook Research. Quest'ultima registra e manda all'azienda di Mark Zuckenberg i dati relativi a tutto ciò che svolgono gli utenti sui ...

Le Storie di Instagram usate ogni giorno da 500 milioni di persone e l’ecosistema di Facebook vola : Il team di Facebook ha reso noto che la metà del miliardo di utenti di Instagram usa quotidianamente le Storie. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Le Storie di Instagram usate ogni giorno da 500 milioni di persone e l’ecosistema di Facebook vola proviene da TuttoAndroid.

Facebook ha pagato gli utenti 20 dollari al mese per installare un'app che li spia : Che valore ha la vostra privacy? Anche meno di 20 euro al mese. Tanto ha pagato Facebook utenti tra i 13 e i 35 anni per installare un'app che permettesse di catturare praticamente qualsiasi attività ...

Laura Castelli (M5s) a processo per diffamazione : offese una candidata del Pd in un suo post su Facebook : Il tribunale deve decidere la data, ma una cosa è certa. Il sottosegretario all’Economia Laura Castelli sarà processata. È la decisione a cui è giunta la Procura di Torino alla fine di dicembre, quando ha chiesto che venisse fissata l’udienza per il procedimento nei confronti dell’esponente del M5s e altre 18 persone che avevano commentato un post su Facebook il cui la Castelli criticava una candidata Pd alle elezioni amministrative del 2016 nel ...