Facebook | Cassazione | “Confermato licenziamento per chi lo usa al lavoro”

Su Facebook durante le ore di lavoro : la Cassazione conferma il licenziamento : Seimila accessi, di cui 4500 al social network: è bastato per convincere il giudice che la segretaria dello studio medico abbia avuto un comportamento «in contrasto con l'etica comune»

Cassazione conferma licenziamento di una donna per "abuso" di Facebook sul lavoro : Passare troppo tempo su Facebook sul posto di lavoro è giusta causa di licenziamento. A deciderlo è la Cassazione sul caso di una donna della provincia di Brescia, che lavorava come segretaria part time in uno studio medico. La Cassazione ha reso definitivo il licenziamento disciplinare, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto la gravità del comportamento in "contrasto con l'etica comune", tanto da ...