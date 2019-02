Fabiana Rosales | chi è l' influencer che ha sposato il presidente Guaidò

Chi è Fabiana Rosales - l’attivista e influencer venezuelana nel mirino per il marito Guaidò : La 26enne, madre di una bimba e moglie dell'autoproclamato presidente venezuelano Juan Guaidò, è nel mirino delle forze fedeli al governo del Paese sudamericano. "Non sono né di destra, né di sinistra non combatto contro nessuno, sono stati il rancore e l'odio a causare questo disastro" ha spiegato lei che ha conosciuto il marito durante la comune militanza politica e ora lo sostiene anche in questa battaglia.Continua a leggere