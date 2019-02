F1 | Mick Schumacher ' Felice di essere il figlio del più grande pilota di tutti i tempi'

Formula 1 - Mick Schumacher : 'E' difficile essere il figlio del più grande' : Al di là di questo, però, avere il supporto di tante persone in giro per il mondo non può essere affatto una cosa negativa e sono grato per questo". Per il 19enne Mick la prossima stagione sarà ...

Formula 1 - Mick Schumacher alla mostra dedicata a papà Schumi al Museo Ferrari. FOTO : Mick Schumacher, il 19enne nuovo pilota dell'Academy Ferrari e figlio del grande Michael, ha visitato la scorsa settimana il Museo Ferrari che dal 3 gennaio 2019 ospita una mostra per celebrare i 50 ...

Mick Schumacher e l’orgoglio di essere figlio del più grande : Mick Schumacher ha ammesso che a volte non è facile essere il figlio del pilota di F1 di maggior successo di sempre. Il 19enne campione della European F3, quest’anno correrà in Formula 2 ed è entrato a far parte della FDA. Secondo molti, il cammino del tedesco è stato facilitato dal cognome, che però è […] L'articolo Mick Schumacher e l’orgoglio di essere figlio del più grande sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

F1 - Mick Schumacher svela : “difficile reggere la pressione del mio cognome - una volta papà mi disse…” : Il figlio del Kaiser ha parlato del suo futuro, rivelando anche un retroscena avvenuto tra lui e il padre durante la sua infanzia Sulle orme di papà, provando a ripercorrere in piccolo il percorso compiuto dal genitore durante la sua esperienza in Formula 1. Mick Schumacher ci prova, consapevole di come non sia affatto facile portare quel cognome, legato a successi e trionfi difficili da eguagliare. LaPresse/Photo4 Il giovane Mick però non ...

F1 - Montezemolo : «Lasciamo crescere Mick Schumacher» : L'ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo commenta così l'ingresso nella Ferrari Driver Academy di Mick Schumacher, figlio del 7 volte campione del mondo di F1. NUOVA STAGIONE Alle ...

F1 - Montezemolo : «Mick Schumacher? È presto - lasciamolo crescere» : ROMA - 'Voglio bene a Mick Schumacher, lo conosco da quando era nella culla e Michael lo copriva dalle zanzare. È un ragazzo serio, intelligente, che bisogna lasciar crescere. Di padre in figlio? È ...

F1 - Montezemolo e la dinastia Schumacher : “Mick come Michael? E’ presto - ma ci spero tanto” : L’ex presidente della Ferrari ha parlato dell’ingresso di Mick Schumacher nella FDA, soffermandosi anche sulla vittoria di Alonso alla 24 Ore di Daytona Luca Cordero Montezemolo non si lascia mai sfuggire ciò che accade in casa Ferrari, nonostante non sia più il presidente. L’imprenditore italiano non ha potuto fare a meno di commentare l’ingresso di Mick Schumacher nell’Academy del Cavallino, avendo condiviso ...

Mi chiamo Schumacher - Mick Schumacher. E guido una Ferrari : Da “Mick Betsch” (il cognome di mamma Corinna), quando ha cominciato a premere l'acceleratore dei kart, a 9 anni, a “Mick Junior”, quando ha fatto capolino nelle prime gare ufficiali, 12, Mick era già ufficialmente Shumacher quando ha iniziato ad eccellere nei campionati europei e mondiali. Ma in realtà, solo oggi, a 19, quando ha firmato il contratto per la Driver Academy Ferrari, la scuola piloti dei “Saranno famosi” di Maranello, ...

F1 Stuck - «Mick Schumacher ha tutto quello che serve» : Il figlio del sette volte campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher, 19 anni, la scorsa settimana ha firmato un contratto per entrare nell'Academy della Ferrari. Michael Schumacher, ha vinto ...

F1 - che investitura per Mick Schumacher : “destinato a correre nella classe regina con la Ferrari” : Mick Schumacher ha una grossa responsabilità sulle spalle, il suo cognome pesante e la voglia di gareggiare in Formula 1, alimentano i confronti col padre Il presidente della Federazione automobilistica tedesca, Hans-Joachim Stuck, vede Mick Schumacher in cammino per un debutto in Formula 1. “Piano piano inizio a credere che possa prendere forma che un altro Schumacher corra nella classe regina, sarebbe fantastico per il motorsport ...

Mick Schumacher-Ferrari : primo giorno di lavoro con la Driver Academy : Schumacher-Ferrari , un cognome e una scuderia legate per sempre. Martedì mattina a Maranello ha avuto inizio la Ferrari Driver Academy , il programma dedicato ai giovani piloti di talento che vede ...

Mick Schumacher a Maranello : il benvenuto della Ferrari : Il sogno è diventato realtà da pochi giorni e la Ferrari ha voluto dare il benvenuto a Mick Schumacher , entrato a far parte della Ferrari Driver Academy, il programma dedicato ai giovani piloti di ...

Ferrari Driver Academy - da Mick Schumacher a Giuliano Alesi : il primo giorno dei piloti : ... Giuliano Alesi e Callum Ilott in Formula 2 Marcus Armstrong e Robert Schwartzman in Formula 3 Enzo Fittipaldi nella neonata Formula Regional campionato con monoposto di F3 sotto l'egida di Aci Sport ...

Ferrari Driver Academy - si comincia con Mick Schumacher : Roma, 22 gen., askanews, - Primo giorno di lavoro del 2019 per la Ferrari Driver Academy, il programma dedicato a giovani piloti di talento, che ha radunato nella sede di Maranello i propri allievi. ...