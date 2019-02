F1 | il motore della McLaren romba già

F1 - la Ferrari accende il motore della nuova monoposto : Mancano ancora due settimane alla presentazione della nuova Ferrari , prevista per il 15 febbraio, e a Maranello hanno deciso di far venire l'acquolina in bocca ai tifosi, svelando il rombo della ...

Asvis entra nel gruppo promotore del Salone della Csr : Milano, 23 gen., askanews, - Asvis, Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, è entrata a far parte del gruppo promotore del Salone della Csr e dell'innovazione sociale. L'Alleanza - presieduta da ...

Dimissioni del Prof. Walter Ricciardi - Zingaretti : “Difensore dell’autonomia della scienza come motore del Paese” : “Sotto la guida di Walter Ricciardi l’Istituto Superiore della Sanità ha conosciuto un profondo rinnovamento culturale e scientifico ed è tornato ad essere un punto di riferimento importante per tutta la comunità scientifica. Ha difeso l’autonomia della scienza come motore del Paese. Voglio esprimere a Ricciardi un ringraziamento per lo straordinario lavoro svolto in questi anni mettendo la sua conoscenza al servizio ...

Alonso a caccia della Indy 500 con il motore Chevrolet : A caccia della Tripla Corona, a caccia di vittorie, che sia la Indy o Daytona, con cavalli americani. Fernando Alonso correrà la prossima Indy 500 con un motore Chevrolet sulla Dallara che schiererà ...

Il motore finisce sul sedile : muore schiacciato nell'abitacolo della sua auto : di Talita Frezzi MONSANO - La salma di Andrea Sarnese, il 37enne di Avellino domiciliato a Monsano vittima di un terribile incidente stradale domenica verso le 20.20 lungo la Sp76 all'altezza di via ...