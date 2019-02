Europee | Calenda | Obiettivo 30% | puntiamo anche a delusi da Salvini

Carlo Calenda punta a superare il 30% alle elezioni Europee : "L'obiettivo è superare il 30%, rivolgendoci anche a elettori del centrodestra delusi da Salvini". Lo ha detto l'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, nel corso della presentazione del manifesto 'Siamo europei' ad alcune associazioni europeiste.Una operazione simile all'Ulivo? "Oggi non ci sono più grandi partiti dietro, quindi la chiave è la mobilitazione popolare. L'unico grande partito - ha proseguito - ...

Sondaggi elettorali Swg : Europee - ecco quanto vale il listone di Calenda : Sondaggi elettorali Swg: europee, ecco quanto vale il listone di Calenda Il listone europeista e anti populista caldeggiato da Carlo Calenda potrebbe valere tra il 20 e il 24%. A sostenerlo è un Sondaggio Swg riservato che Repubblica ha reso noto ieri. La stima comprende nel suddetto listone, oltre al Pd, anche Verdi, Italia in Comune, liste civice e Più Europa. Al momento però non c’è nulla di concreto. Anzi, sono più le smentite che ...

Europee - Calenda vs Giachetti : “Confronto su mio manifesto? Organizzatelo voi - a cena non vi invito più” : L’ex ministro dell Sviluppo Economico, Carlo Calenda, nel corso di Omnibus (La7) risponde a una critica espressa nei suoi confronti dal deputato Pd, Roberto Giachetti, ieri ospite della stessa trasmissione. “Calenda sta tornando alla vecchia politica” – ha accusato Giachetti – “perché normalmente uno dovrebbe prima dire il suo progetto per l’Europa, poi capire chi ci sta e infine occuparsi della formula ...

Europee - Martina (Pd) apre al manifesto di Calenda : “Alternativa a Salvini e Di Maio. Vogliono distruggere l’Europa” : “L’obiettivo è coinvolgere chi sente la responsabilità di costruire un’alternativa a chi vuole distruggere l’Europa a partire dall’Italia. Salvini e Di Maio in testa”. Così Maurizio Martina, ex segretario del Pd, che apre al manifesto di Carlo Calenda: “Penso che la proposta di Calenda sia utile e interessante. Il suo manifesto è una traccia di lavoro fondamentale. Spero che sia protagonista della nostra ...

Europee - il listone Calenda punta al 20%. Ma Emiliano : 'Non mi fa emozionare"" : ... o di tutti quei movimenti, associazioni e idee che si sono aggregate attorno al Pd e che in futuro devono trovare nuovamente, in una coalizione progressista, una risposta politica che non può ...

Sondaggi - Lega torna a crescere : 32 - 6%. M5s scende sotto il 25% - calano Pd e Fi. Europee : lista Calenda stimata sopra il 20 : Dopo diverse settimane di calo, la Lega torna a salire nei Sondaggi. Un trend che si inverte a discapito del M5s: i pentastellati, dopo diversi segni positivi, tornerebbero a perdere consenso. In generale però le opposizioni non riescono a reagire, visto che sono stimati ancora in calo sia Pd che Forza Italia. Questo racconta l’ultimo Sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7. Il Carroccio, probabilmente spinto dalla fermezza sul nuovo caso ...

Calenda a L'Intervista : 'Europee? Io sarò candidato - il Manifesto è un'iniziativa forte' : 'Io se nascerà una cosa bella, innovativa e forte ci sarò senz'altro'. Lo ha detto Carlo Calenda al programma di Sky 'L'Intervista' di Maria Latella, a proposito di una sua candidatura alle Europee ...

Europee - Calenda : 'Non sarò il paravento per un allargamento del Pd' : Dopo aver lanciato il suo manifesto in vista delle elezioni Europee, Carlo Calenda ha sottolineato il suo pensiero nei confronti del Pd: "Non farò da paravento per un'operazione di allargamento del ...

Europee - Tajani : “Calenda? Non ci interessa il suo pateracchio radical chic. Non so nemmeno se piace alla sinistra”. : “Non ci interessano pateracchi radical chic. Noi siamo alternativi all’iniziativa di Carlo Calenda che non so nemmeno se piace a sinistra”. Così il presidente del Parlamento europeo, e vicepresidente FI, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa sulle iniziative del partito in occasione dei 25 anni dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi, liquida in poche parole l’iniziativa dell’ex ministro dello ...

Pd - Renzi : “Europee? Non mi candido e non farò una mia lista. Manifesto Calenda? La sua è un’idea saggia” : Matteo Renzi non si candiderà alle Europee e non farà una lista. Lo ha detto a Stasera Italia, programma condotto da Barbara Palombelli, andato in onda su Rete4. “Una mia lista no, è una discussione da fantapolitica”, ha dichiarato rispondendo alle domande. “C’è tanta gente che vuole raccontare l’Italia in positivo, io voglio rappresentarla e non litigare tra correnti”. L’ex premier e attualmente senatore Pd ...

Europee : Tajani - 'Lista Calenda? Non ci interessano paperacchi radical chic' : Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - "Non credo che per le Europee si possano fare liste uniche. Non siamo interessati a partecipare a paperacchi radical chic della lista Calenda, tanto per essere chiari". Lo ha detto il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, intervenendo a Palazzo d'Orleans do

Calenda stringe i tempi 'Le prossime Europee sono decisive'. E lite con Tajani : E parli di ammucchiate? Il trasformismo è la peggiore malattia della politica italiana'. Ora lo attende un tour per l'Italia, con l'obiettivo di 'coinvolgere i cittadini' in vista di una ...