Eurolega | 21ª Giornata – Finale thriller in Spagna | Milano passa di misura all’overtime

(Di sabato 2 febbraio 2019) Vittoria importantissima per l’Olimpianella 21ªdi: i ragazzi di coach Pianigiani piegano Gran Canariada batticuore, ma pur sempre un lieto fine. Serve l’overtime all’Olimpiaper completare l’impresa su un ostico Gran Canaria, sconfitto fra le mura amiche dell’Herbalife Gran Canaria (Las Palmas) con il punteggio di 104-106. Spagnoli che chiudono il primo tempo in vantaggio di 7 punti (46-39), ma subiscono l’impetuoso ritorno in partita diche firma un netto 21-29 in uscita dagli spogliatoi, per poi resistere alla rimonta degli iberici nell’ultimo periodo di gioco (22-21). Sul punteggio di 89-89 si vanel qualeriesce a spuntarla firmando il 10° successo stagionale che tiene i ragazzi di coach Pianigiani a ridosso della zona Playoff, al 9° posto, con 10 vittorie insieme al Baskonia. Grande impatto del ...