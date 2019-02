Ecografia con lo smartphone | video Samsung mostra il futuro mobile

pantareinews

: @Anna13099155 Naaaa ma dai… e' dall'ecografia del 2012 con miss silenzi ?? che ci pensiamo ma abbiamo avuto moment… - MarcoChiaretta : @Anna13099155 Naaaa ma dai… e' dall'ecografia del 2012 con miss silenzi ?? che ci pensiamo ma abbiamo avuto moment… - vancinimaria : RT @Guruitter: Quella donna è davvero coraggiosa. In una intervista dice che quando ha capito di essere incinta la prima cosa che le han fa… -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Un, trapelato “per sbaglio” dalla sede vietnamita della società hato il Galaxy F in versione riveduta e corretta rispetto al prototipoto a novembre scorso e una serie di novità a livello software molto interessanti.Ilè stato rimosso poco dopo la pubblicazione, ma, si sa, in rete non sfugge mai niente, figuriamoci una chicca del genere. Per nostra fortuna ilè stato ripubblicato sul canale YouTube di SlashLeaks e ce lo possiamo gustare tutto prima di capire cosa si può trarre dalle immagini.Che l’avvicinarsi della conferenza stampa Unpacked dicomportasse un aumento continuo delle informazioni trapelate è qualcosa che ci aspettavamo un po’ tutti i malati di tecnologia, ma chelanciasse un sassolino del genere era del tutto inatteso.Ilalcune innovazioniche potrebbero essere in cantiere per il prossimo ...