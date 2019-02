È successo in TV – 1 febbraio 1968 : il primo Festival di Sanremo targato Pippo Baudo (VIDEO) : Prosegue senza sosta il nostro viaggio verso Sanremo 2019 con uno sguardo alle storiche edizioni, la tappa di oggi è datata 1968. Si dice sempre che il Festival non è mai uguale a se stesso ed in questo caso, più di sempre, la frase assume un significato più che veritiero. No, non un Festival come tutti gli altri se alla conduzione è presente il detentore del record in quanto a numero di edizioni presentate: Pippo Baudo.La diciottesima edizione ...