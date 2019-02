caffeinamagazine

: È nonna, ma la scambiano tutti per la sorella della figlia. Non li dimostra, ma ecco quanti anni ha - italianaradio1 : È nonna, ma la scambiano tutti per la sorella della figlia. Non li dimostra, ma ecco quanti anni ha - Noovyis : Un nuovo post (È nonna, ma la scambiano tutti per la sorella della figlia. Non li dimostra, ma ecco quanti anni ha)… - DonnaFanpage : Ogni volta che cammina in strada con sua figlia credono che sia sua sorella! Becky è gia nonna, non riuscirete a… -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Giovane mamma? No, giovane, anche se si stenta a crederci. E infatti quando cammina fianco a fianco con laleper sorelle. Si somigliano tantissimo in effetti, portano la stessa taglia e sidi continuo i vestiti. E l’aspetto giovanile e molto glamour di Becky inganna. La, Scarlett Saunders, ha ventidue anni e venti mesi fa l’ha resamettendo al mondo la piccola Arabella Ray. E se già prima si faceva fatica a credere che Becky e Scarlett fossero mamma e, figuratevi adesso che è diventata anche“È molto lusinghiero sentire che io e miaci somigliamo – ha commentato orgogliosa Becky Brown – In molti rimangono scioccati quando dico che sono sua mamma, misempre per sua”. Le due, poi, non sono molto simili solo esteticamente ma condividono anche la passione per i vestiti e per il ...