E’ l’Atalanta la favorita alla vittoria della Coppa Italia | la squadra di Gasperini può

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Momento impressionante dell'Atalanta, ladista disputando una stagione incredibile tra campionato eed adesso si candida a confermarsi grande protagonista anche nella seconda parte di stagione, nel dettaglio può pensarequalificazione in Champions League e vincere la. L'Atalanta ha dato una lezioneJuventus,con un incredibile 3-0 che non lascia repliche ed adesso pensano in grande: sul tabellone Microgame, riporta Agipronews, la quota sui nerazzurri è letteralmente crollata fino a 3 volte la scommessa, sono i favoriti per la conquista del trofeo. A 3,00 si gioca anche il successo del Milan, mentre vale 7,00 quellaLazio. A 6,00, si piazza la Fiorentina.