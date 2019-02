Domenica gratis al museo | il 3 febbraio | una giornata alla riscoperta del nostro

‘Tuo quartiere non è discarica’ : Domenica ritiro ingombranti gratis a Roma : Roma – Quasi 36mila tonnellate di materiali consegnate dai cittadini e avviate al riciclo dal 2000 ad oggi. domenica 27 gennaio a Roma torna ‘Il tuo quartiere non e’ una discarica’, la raccolta straordinaria gratuita di rifiuti urbani, ingombranti, elettronici e particolari organizzata da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio che giunge al 20esimo anno di vita. L’iniziativa e’ ormai un appuntamento fisso dei ...