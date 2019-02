Di Maio risponde a Guaidò | Il cambiamento lo decidono i venezuelani

agi

(Di venerdì 1 febbraio 2019) "Illoi cittadini. Noi siamo dalla parte della pace e della democrazia, quindi dobbiamo creare tutti i i presupposti per favorire nuove elezioni". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di, a Montecitorio,ndo all'appello di Juan Guaidò. Diha detto di non riconoscere Maduro, ma nemmeno Guaidò, perché servono elezioni democratiche che stabiliscano chi guida il Venezuela."Visto e considerato che siamo già stati scottati in questi anni da interventi di ingerenze di Stati occidentali in altri Stati, non vogliamo assolutamente arrivare al punto di riconoscere un soggetto che non è stato votato dal popolo come presidente della Repubblica. Al netto che non riconosciamo neanche Maduro", ha ribadito Di. "Su questo l'Italia continua a sostenere una azione diplomatica e di mediazione con gli altri Stati per arrivare a ...