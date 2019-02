Di Maio fa i nomi di chi ha spolpato Carige

Carige - Di Maio : 'Commistione con la politica - ecco i nomi' : La crisi della Carige è dovuta alla ''gestione scellerata non solo per l'incompetenza dei manager ma anche per le commistioni della politica''. E' quanto ha affermato il vice premier, Luigi Di Maio ...

[Il caso] Dopo "il boom economico" - Di Maio plaude al "boom del lavoro". Ma è recessione e i contratti stabili sono diminuiti : Stavolta la potente macchina della comunicazione a 5 Stelle ha fatto cilecca. Ha sbagliato giorno. E ha sbagliato lo slogan. "Se lo diciamo lo facciamo" è la campagna che ieri mattina Luigi Di Maio ha ...

Di Maio e i barattoli del cambiamento. Dal boom economico alla recessione : Roma. Dopo 36 ore di coma davanti alla piroetta di Salvini – “mi faccio processare”, “no non mi faccio processare” – Luigi Di Maio riemerge con uno slogan fresco della ditta: “Noi facciamo quello che diciamo”. Non si sa bene se la rivendicazione di coerenza si riferisca al “Salvini deve rinunciare a

Recessione - Di Maio : “Non abbiamo avuto modo di incidere sull’economia del 2018. Colpa governi precedenti” : “I dati Istat sul Pil testimoniano una cosa fondamentale: chi stava al governo prima di noi ci ha mentito, non ci ha mai portato fuori dalla crisi e il fallimento della legge di Bilancio di Gentiloni“. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in conferenza stampa alla Camera. Il leader del M5s ha anche aggiunto che “non ci sarà bisogno di correggere le stime, nonostante siamo in una congiuntura economica ...

Recessione - Marattin (Pd) : “Stanchi delle cialtronate di Di Maio”. Brunetta (FI) : “Conte non sa nulla di economia” : “Il ministro Di Maio dice che i dati dell’Istat dimostrano che nei mesi scorsi l’Istituto di Statistica ha falsificato i dati. Siamo stanchi delle buffonate di Di Maio: venga qui a dirci le sue cialtronate”. A dirlo, alla Camera, tra le proteste dei deputati, Luigi Marattin (Pd). Renato Brunetta, sempre sui dati diffusi dall’Istat che certificano un inizio di Recessione del Pil, se l’è presa col presidente del Consiglio, ...

Salvini secondo solo al Papa - Di Maio batte Gino Strada Tra chi aiuta più il prossimo nessuno di sinistra. I nomi : Le persone che più aiutano il prossimo in Italia? Matteo Salvini e Luigi Di Maio insieme a Papa Francesco. Battuto persino Gino Strada. nessuno di sinistra. La ricerca di Mannheimer Segui su affaritaliani.it

Autonomia - Zaia : "Mi fido di Di Maio In vigore molto prima di fine anno" : INTERVISTA - "Sono molto fiducioso. Questi sono giorni cruciali perché sta per terminare l'analisi tecnica e la Lega ha sostenuto convintamente l'iter del progetto". Con queste parole il Governatore leghista della Regione Veneto, Luca Zaia... Segui su affaritaliani.it

Di Maio chiede all'Ue un piano per "liberare l'economia africana" dal Franco CFA : "Il premier Giuseppe Conte e il ministro Moavero hanno chiarito che è legittimo portare avanti le argomentazioni sul Franco delle colonie a sostegno delle ragioni del popolo africano". Lo scrive il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook. "Bene - aggiunge Di Maio - Ora passiamo ai fatti. Ci aspettiamo dalla Ue una decisione chiara e netta su un piano per iniziare a liberare l'economia africana". E poi ancora: "Qualcuno vorrebbe derubricare a ...

Di Maio nomina Lino Banfi membro della Commissione italiana per l'Unesco... perché fa ridere : 22/01/2019 - 16:34 L'UNESCO è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite creata alla fine del 1945 con lo scopo di promuovere la pace e la comprensione tra le nazioni con l'istruzione, la scienza, la cultura, la comunicazione e l'informazione per promuovere "il rispetto universale per la giustizia, per lo stato di diritto e per i diritti umani e le libertà fondamentali", definite e ...

Matteo Salvini - il siluro sulla nomina di Di Maio all'Unesco : 'Lino Banfi? E perché no Jerry Calà?' : ... sorridiamo perché l'Italia è così bella che chiunque la può difendere, la può apprezzare, la può valorizzare in giro per il mondo'. Il ministro dell'Interno ha poi provato a smorzare la polemica, ...

Matteo Salvini - il siluro sulla nomina di Di Maio all'Unesco : "Lino Banfi? E perché no Jerry Calà?" : Il vento di crisi nel governo soffia anche dopo la nomina di Lino Banfi all'Unesco. La decisione di Luigi Di Maio non sembra entusiasmare Matteo Salvini, che durante la diretta Facebook dall'ex fabbrica di penicillina nuovamente occupata ha contestato al vicepremier grillino la scelta del comico pug

Di Maio nomina Lino Banfi all'Unesco - per il PD non c'è meritocrazia : "Visto che ci siamo cogliamo l'occasione per dare ufficialmente una notizia che almeno a me riempie di orgoglio: abbiamo individuato la figura di Lino Banfi come rappresentante nella commissione italiana per l'Unesco. Abbiamo fatto Lino Banfi patrimonio dell'Unesco". Questo l'incipit del discorso, che da qualche ora campeggia su tutte le principali testate giornalistiche on line italiane, con cui Luigi Di Maio ha annunciato la nuova carica che ...

Di Maio nomina Banfi all'Unesco : 'Di solito plurilaureati - io porto un sorriso' (VIDEO) : E' la convention del Movimento Cinque Stelle sul reddito di cittadinanza a diventare il teatro di una nomina che farà discutere. Quella del popolare attore Lino Banfi a rappresentante italiano nella commissione nazionale dell'Unesco. Una scelta che sta già facendo discutere, scatenando l'ironia persino degli alleati grillini, tra cui Matteo Salvini che con un post su Facebook chiedeva lumi anche su Renato Pozzetto e Jerry Calà. Visibilmente ...

Cottarelli - l’economia commette un grosso errore. E Di Maio l’ha capito : Vorrei parlare di due persone: il professor Carlo Cottarelli e Aurelio Peccei. Il professor Cottarelli non abbisogna di presentazione. Persona dalla evidente correttezza e integrità professionale, oltre che competenza, lo stimo moltissimo, così come la grande maggioranza dei nostri connazionali. Aurelio Peccei pochi lo conoscono, ma è stato un grande, grandissimo italiano, un nome da Premio Nobel. Ne parlo anche in relazione a una piccola ...