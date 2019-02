DAZN Serie B 22a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

Serie A - Juventus-Parma : la partita in diretta il 2 febbraio su DAZN alle ore 20 : 30 : Juventus-Parma si giocherà sabato 2 febbraio alle 20:30 e potrà essere vista in diretta su Dazn. La partita è valida per il ventiduesimo turno del campionato italiano. Quest'anno, in 21 gare di Serie A la Juventus non ha mai perso, vincendo 19 partite e pareggiandone solo due, con Genoa e Atalanta. La situazione in casa Juve La Juventus viene da una cocente sconfitta: ha perso per 3-0 in Coppa Italia a Bergamo contro l'Atalanta. La difesa ...

Serie A - Juventus-Parma : sabato in diretta tv su DAZN alle 20 - 30 : La Juventus, dopo il match di Coppa Italia contro l’Atalanta, sarà impegnata all’Allianz Stadium contro il Parma nel corso della 22ª giornata di Serie A. I bianconeri sono reduci dalla vittoria in rimonta per 1-2 contro la Lazio ed hanno incrementato il vantaggio in classifica, salito a +11 sul Napoli. I gialloblù, invece, hanno perso l’ultimo match disputato contro la Spal per 2-3 davanti al pubblico di casa. Non sarà semplice per i ragazzi di ...

Prossima giornata Serie A : calendario e orari delle partite (2-3 febbraio). Come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN : Nel weekend del 2-4 febbraio si disputerà la 22^ giornata della Serie A 2019 di calcio. La Juventus capolista giocherà sabato sera contro il Parma sapendo il risultato del Napoli che alle 18.00 ospiterà la Sampdoria. Il big-match è Roma-Milan di domenica sera, l’Inter incrocerà il Bologna domenica alle 18. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di tutte le partite della Serie A e Come vederle in diretta tv e ...

Calendario Serie A oggi (27 gennaio) - orari delle partite e come vederle in tv e streaming. Il programma su Sky e DAZN : oggi (domenica 27 gennaio) si svolgeranno sei partite valide per la 21ma giornata della Serie A di calcio. Ad aprire questa domenica di campionato ci sarà il lunch match delle 12.30 tra Chievo e Fiorentina, con i padroni di casa a caccia di preziosi punti salvezza. Alle 15.00 saranno in programma tre gare: Bologna-Frosinone, Parma-SPAL e Atalanta-Roma. Quest’ultima sarà uno sconto diretto per la zona Europa tra due squadre che stanno vivendo un ...

DIRETTA/ Milan-Napoli - risultato live 0-0 - streaming video DAZN : Donnarumma reattivo su Callejon - Serie A - : DIRETTA Milan Napoli, streaming video DAZN: le due squadre si affrontano per la prima di due sfide ravvicinate, giocheranno anche in Coppa Italia.

DAZN Serie A - 21a Giornata Diretta Esclusiva - Palinsesto e Telecronisti : La 21esima Giornata di Serie A TIM su DAZN si apre sabato sera alle 20.30 con il Milan, reduce dalla convincente vittoria esterna contro il Genoa, che scenderà in campo tra le mura amiche di San Siro contro il Napoli di Carlo Ancelotti, secondo in classifica. Al termine del match spazio a Diletta Gol, lo show di DAZN, condotto da Diletta Leotta, con interviste esclusive, analisi e highlights del sabato calcistico. Ospite in studio, oltre a Mauro ...

DAZN Serie B 21a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : DAZN trasmetterà tutte le partite della 21a Giornata di Serie BKT, tra cui un interessante Brescia - Spezia (domenica alle 18:00), e l’incontro di Serie D tra il Bari capolista e la Igea Virtus (domenica alle 14.30, telecronaca di Giampiero Foglia Manzillo). Oltre alle...

Serie A calcio - gli orari delle partite del week-end. Calendario - programma e come vederle in tv su Sky e DAZN : Il campionato di Serie A 2018-2019 di calcio è pronto per la sua 21esima giornata, che si dipanerà tra sabato 26 e lunedì 28 gennaio, con diverse sfide intriganti che attireranno sicuramente l’attenzione di tifosi e appassionati. Nella giornata di sabato si incomincerà con Sassuolo e Cagliari, nella sfida delle ore 15.00. Quindi toccherà a Sampdoria e Udinese alle ore 18.00, mentre alle ore 20.30 sarà in scena l’attesissima sfida tra ...

DIRETTA SPEZIA-VENEZIA/ Risultato live 0-0 - streaming DAZN : Vicario reattivo su Bidaoui - Serie B - : DIRETTA SPEZIA-VENEZIA streaming video Dazn: le due squadre si affrontano nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie B.

Diretta Spezia-Venezia/ Risultato live 0-0 - streaming DAZN : prevale l'equilibrio - Serie B - : Diretta Spezia-Venezia streaming video Dazn: le due squadre si affrontano nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie B.

DIRETTA SPEZIA VENEZIA / Streaming video DAZN : al Picco arbitra Manuel Volpi - Serie B - : DIRETTA SPEZIA-VENEZIA Streaming video DAZN: le due squadre si affrontano nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie B.

DIRETTA PESCARA CREMONESE/ Streaming video DAZN : l'arbitro Guccini dirigerà il posticipo - Serie B - : DIRETTA PESCARA-CREMONESE Streaming video DAZN: le due squadre si affrontano nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie B.

Diretta Spal Bologna / Streaming video DAZN : ci sono oltre 50 precedenti tra le due squadre - Serie A - : Diretta Bologna Spal, Streaming video Dazn: la squadra felsinea non vince da 12 partite, il digiuno degli estensi dura da 10 turni, punti pesanti in palio.