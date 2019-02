David Bowie | ecco chi sarà l’attore protagonista del film

David Bowie - scelto il protagonista che interpreterà il Duca Bianco nel film sulla sua vita : Dopo i Queen, è la volta di David Bowie: si chiamerà Stardust il film sulla vita del Duca Bianco e il protagonista è stato appena scelto. Si tratta di Johnny Flynn, attore e cantante di origini ...

Auto : ecco la prima stampata in 3D e ispirata a David Bowie [GALLERY] : 1/5 ...

Amanda Lear per la disco music ho detto addio a David Bowie : Nella trasmissione “I Miei Vinili”, condotta da Riccardo Rossi c’è stata ospite Amanda Lear, che ha raccontato attraverso i suoi brani del cuore una storia fatta di amori ed amicizie illustri da lasciare senza fiato. L’artista francese, che ha iniziato la sua carriera come modella nei ferventi anni ’60, ha avuto infatti l’opportunità di entrare in contatto con alcune tra le icone della musica e dell’arte più ...

Amanda Lear rivela : “Ecco perché ho lasciato David Bowie” : Oltre a esser stata la musa di Salvador Dalì, Amanda Lear ha avuto anche un’intensa storia d’amore con il Duca Bianco, David Bowie, di cui l’artista ha parlato nel corso dell’ultima puntata de I Miei Vinili, trasmissione in onda in seconda serata su Rai3. “Non è stato un colpo di fulmine, ma lo trovavo affascinante – ha raccontato-. Gli mancava l’educazione, ma aveva voglia di imparare e di scoprire ...

Amanda Lear : "Ho detto addio a David Bowie per la disco-music" : Nell'ultima puntata de I Miei Vinili, trasmissione di Riccardo Rossi in onda in seconda serata su Rai3, è intervenuta Amanda Lear, che ha raccontato attraverso i suoi brani del cuore una storia fatta di amori ed amicizie illustri da lasciare senza fiato. L'artista francese, che ha iniziato la sua carriera come modella nei ferventi anni '60, ha avuto infatti l'opportunità di entrare in contatto con alcune tra le icone della musica e ...

David Bowie - a tre anni dalla scomparsa : Grande infatti è stata la sua eredità nel mondo Pop d'oltremanica. Intere generazioni di musicisti si sono ispirate a lui. Ha collaborato con praticamente tutti i migliori musicisti del secolo scorso,...

I Bluvertigo omaggiano David Bowie al Teatro Goldoni di Venezia (video) : I Bluvertigo omaggiano David Bowie esibendosi su alcuni dei brani celebri del Duca Bianco sul palco del Teatro Goldoni a Venezia. Che Morgan ed Andy (Andrea Fumagalli) sarebbero tornati a suonare insieme lo avevano annunciato loro stessi sui social alcune settimane fa, e questo è avvenuto ieri sera 9 gennaio a Venezia, presso il Teatro Goldoni in cui i due artisti si sono esibiti per omaggiare il grande David Bowie. Hanno suonato alcuni ...

David Bowie in realtà aumentata : Entrambi cresciuti nel sud di Londra, avevano anche condiviso alcune esperienze nel mondo dello spettacolo come l'apparizione in Basquiat , film del 1996. Oldman aveva anche accettato l'invito di ...

David Bowie - a tre anni dalla morte : lo speciale di Rockol : ... "Blackstar" - ha scosso il mondo dell'arte e della cultura come pochi altri addii sono stati in grado di registrare, almeno in questo ambito, in tempi recenti. In occasione del secondo anniversario ...

72 anni fa nasceva David Bowie - il Duca Bianco che fece del rock un’arte : 72 anni fa nasceva David Bowie, l'uomo che prima di chiunque altro aveva trasformato il rock in una rappresentazione del costume, un'arte fatta di colori, immagini e suggestioni. La sua idea di rockstar non era quella di sedere su un trono per attirare a sé una folla in adorazione, bensì nasceva da una voglia di spontaneità. Prima dell'artista c'era l'uomo, e prima dell'uomo c'erano i bisogni dell'uomo, e il Duca Bianco aveva fatto della libertà ...

David Bowie oggi avrebbe compiuto 72 anni - una app lo celebra e la tv lo osanna : David Bowie, il Duca Bianco, come lui stesso amava chiamarsi e farsi chiamare dai suoi fan fino alla data della sua morte avvenuta il 10 gennaio del 2016, oggi avrebbe compiuto la bella età di 72 anni. Attore, pittore e icona indiscussa di una musica universale (presente anche a Woodstock appena 22enne) dotata di sonorità alternate di genere pop e rock, che ora pochi riescono a fare a così alti livelli, e di una voce capace di entrare ...

Tutto su David Bowie - arriva una app con la voce narrante di Gary Oldman : arriva l'8 gennaio, giorno del suo 72esimo compleanno, un'app dedicata a David Bowie, l'artista che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica, ha influenzato la moda e trasformato ...

Arriva 'David Bowie Is' - app sulla sua vita e la sua musica : ... scomparso due anni fa a New York, è stata lanciata un'app collegata a 'David Bowie Is', la mostra itinerante sulla sua arte e sulla sua carriera che ha girato il mondo in questi anni, facendo &...