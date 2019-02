Dall'8 marzo il nuovo album di Mondo Marcio "Uomo!" : Roma, 1 feb. , askanews, - Anticipato dai singoli "DDR , Dio Del Rap, ", "Vida Loca" e "Leggenda Urbana", è "Uomo!" il titolo del nuovo album di Mondo Marcio disponibile nei negozi e su tutte le ...

Claudia Gerini su Fox Life con 'Amore e altri rimedi' Dall'11 marzo : Su FoxLife, esattamente sul canale 114 di Sky, dall'11 marzo 2019 sta per arrivare "Amore e altri rimedi", dove Claudia Gerini aiuterà delle coppie in crisi in modo da far ritrovare loro l'Amore e fargli risolvere tutti i problemi per tornare all'Amore di un tempo. La Gerini, ovviamente, non sarà sola in questa sfida, ma sarà affiancata da due esperti psicoterapeuti, Laura Duranti e Gianluca Franciosi, che saranno necessari anche per ...

Amore e altri rimedi - Dall’11 marzo in prima visione assoluta su FoxLife : A partire dall'11 marzo su FoxLife Claudia Gerini conduce Amore e altri rimedi, un programma dedicato alle coppie in crisi ed ai loro problemi

Open Days all’ESA-ESRIN : porte aperte alle scuole Dall’11 al 15 marzo : Circa 1.500 studenti si riverseranno ai cancelli dell’ESA-ESRIN tra l’11 ed il 15 marzo per le giornate Open Days, una preziosa occasione per i ragazzi e per i loro insegnanti per saperne di più dell’ESA e dei suoi diversi progetti spaziali. L’ESA darà il benvenuto agli alunni delle scuole elementari (classi terze, quarte e quinte) nei giorni 11, 12 e 13 marzo, ed agli studenti delle scuole medie il 14 e 15 marzo. Le ...

Brexit - ok a emendamento che impone a May presentare piano B. Ma premier non molla : “Il 29 marzo saremo fuori Dall’Ue” : Seconda sconfitta in due giorni sulla Brexit per il governo di Theresa May: nella riapertura del dibattito ai Comuni sull'accordo per il divorzio dalla Ue, la Camera ha approvato con 308 voti favorevoli e 297 contrari l'emendamento promosso dal deputato Tory ed ex ministro della Giustizia, Dominic Grieve, che costringe la premier a tornare ai Comuni "entro tre giorni lavorativi" e non 21, come stabilito finora, con un piano B alternativo al no ...

Ecotassa al via a marzo : i modelli colpiti Dalla stangata e quelli che danno diritto al bonus : Con la manovra è arrivato il disco verde anche per la formula bonus/malus sull'acquisto di auto nuove. Ecco cosa prevede...

Fino al 10 marzo 2019 la mostra "Arte e Collezionismo. Cinque secoli di pittura Dalle collezioni biellesi" al Museo del Territorio Biellese : Fino al 10 marzo 2019 sarà possibile visitare presso il Museo del Territorio Biellese la mostra 'Arte e collezionismo. Cinque secoli di pittura dalle collezioni biellesi', realizzata dall'Assessorato ...