Csc | prospettive deboli per Italia nel 2019

Csc : prospettive deboli per Italia 2019 : 11.32 L'Italia "perde colpi ipotecando il 2019". Lo afferma il centro studi della Confindustria nella sua congiuntura flash. "I dati negativi in Italia nella seconda metà del 2018 -scrive- aritmeticamente, contano molto nel calcolare la crescita annua del Pil nel 2019:il trascinamento è -0,2%. La dinamica a inizio 2019 sarà debole" per i dati deboli di manifatturiero,servizi e produzione. "Anche se il Pil risalisse dal 2° trimestre è alta la ...