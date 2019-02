Croce rossa Gattinara premia i volontari storici

Campagna Croce rossa per denunciare le aggressioni ai soccorritori : Sono anni che la Federazione Internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna rossa (FICR), così come il Comitato Internazionale della Croce rossa (CICR), l'Istituzione indipendente e neutrale che protegge e assiste le vittime della guerra e della violenza armata, denunciano l'acuirsi delle violenze ai danni di chi porta aiuto. Assistiamo a un salto indietro di 150 anni nella conduzione dei conflitti armati. Non è ...

Colpa medica - nuova inchiesta al Vito Fazzi. 'Non sparate sulla Croce rossa!' lo sfogo dall'Ordine dei Medici : Un paziente di 76 anni muore nel reparto di oculistica e scatta l'inchiesta. Il presidente dell'Ordine dei Medici Donato De Giorgi scende in campo.

Lavorare per la Croce rossa Italiana : le posizioni aperte e l’iter selettivo : Nuove assunzioni nella Croce Rossa Italiana. La famosa associazione di soccorso ed assistenza è infatti alla ricerca di personale da impiegare presso diversi settori professionali. Le selezioni sono rivolte a diplomati e laureati ed interesseranno le varie sedi della società situate nel Lazio e nel Molise.Continua a leggere

Offerte di Lavoro Sanità da Croce rossa e Telefono Azzurro fino al 25 febbraio : Sono numerosi i posti di Lavoro disponibili nel settore della Sanità. Le aziende che ricercano personale professionale sanitario sono il Ministero della Salute, il Telefono Azzurro e la Croce Rossa Italiana. Ma entriamo nei particolari e scopriamo di che cosa si tratta. Posizioni aperte a febbraio 2019 Il Ministero della Salute conferisce 14 incarichi di medico generico fiduciario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale ...

Il gesto d’amore dei due addetti della Croce rossa - portano il paziente a vedere il mare : La storia di un paziente cinquantaseienne dializzato e di due suoi angeli custodi, dipendenti della Croce rossa che tre volte a settimana lo portano dalla sua abitazione in ospedale per le cure ma si fermano anche sul lungomare per fargli ammirare il mare del Golfo dei poeti a La Spezia.Continua a leggere

Croce rossa : assistenza in strada per 126 senzatetto : In questi mesi, nella notte, i volontari della Croce Rossa Italiana - Comitato di Udine sono operativi in città per distribuire coperte, offrire un pasto e un tè caldo, prendersi cura delle persone ...

Nuove Assunzioni Croce rossa Italiana : invio CV entro febbraio : La Croce Rossa Italiana ha attivato ulteriori posizioni aperte rivolte a personale esperto, da assegnare presso le sedi di lavoro situate in Italia e all'Estero. Ma entriamo nello specifico e scopriamo di che cosa si tratta realmente. ...Continua a leggere

Roma - ennesimo clochard morto per freddo. L'appello della Croce Rossa : Due casi in 48 ore, altre vittime nei giorni scorsi. La presidente della Cri Romana. "Urgente trovare soluzioni all'emergenza"

Valsugana - maxitamponamento tra 50 mezzi per il ghiaccio : 16 feriti. Croce rossa allestisce tendopoli : Circa cinquanta mezzi, tra macchine e camion, sono stati coinvolti in un maxitamponamento in Valsugana. L’incidente si è verificato questa mattina sulla strada statale 47, tra il Veneto e il Trentino. A tradire gli automobilisti, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato il ghiaccio, che con una lastra sottile e praticamente invisibile, ha ricoperto l’asfalto. Al momento non si contano vittime, ma cinque persone sono state ...

Valsugana - maxi tamponamento per il ghiaccio : coinvolte 50 auto - la Croce rossa allestisce tendopoli per i feriti : Un maxi tamponamento che ha coinvolto 50 veicoli sulla Strada statale 47 Valsugana tra le località di Primolano (Vicenza) e Grigno (Trento). La dinamica è al vaglio delle forze...

Maxi tamponamento per il ghiaccio in Valsugana : coinvolti 50 veicoli - Croce rossa allestisce tendopoli : A causa del ghiaccio e della neve cinquanta veicoli, di cui dieci camion, questa mattina sono stati coinvolti in un Maxi tamponamento. E' accaduto in Trentino lungo la Strada statale 47 Valsugana che ...

Maxi tamponamento per il ghiaccio in Valsugana : coinvolti 50 veicoli - Croce rossa allestisce tendopoli : L'incidente sulla statale 47, in Trentino, attualmente chiusa in entrambe le direzioni: decine i feriti, cinque più gravi trasportati all'ospedale del capoluogo

Treviso. Ha un infarto in strada : muore tra le braccia del figlio - volontario della Croce rossa : Il dramma giovedì sera nei pressi del piazzale della chiesa di Falzè di Trevignano. La signora sarebbe stata colpita da un fatale arresto cardiocircolatorio. A nulla sono valsi i soccorsi del figlio, volontario della Croce rossa.Continua a leggere

Ha un infarto in piazza - muore tra le braccia del figlio volontario della Croce rossa : A nulla è servito il disperato impegno con cui il figlio, volontario della Croce rossa, ha tentato di rianimarla. A nulla il tempestivo arrivo del 118, che ha fatto l'impossibile. Per Angela Boschetto ...