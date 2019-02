Crisi Carige | Di Maio rivela commistione politica-banchieri e fa i nomi dei colpevoli

Carige - Di Maio attribuisce Crisi a "gestione scellerata" e "commistioni politica" : La crisi di Carige è colpa di una 'gestione scellerata' e delle 'commistioni con la politica'. Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, in audizione alla Camera

Carige - Di Maio : “Se Stato interviene - banca diventerà dei cittadini. Crisi dovuta anche a commistioni con politica” : “Non so se interverremo ma se mettiamo dei soldi, la banca diventerà dei cittadini”. Il vicepremier M5s Luigi Di Maio è intervenuto a Montecitorio per rispondere a una interrogazione M5s su Carige e ha ribadito la posizione del governo Lega-M5s sulla Crisi dell’istituto. “In passato i soldi andavano solamente a coprire chi aveva creato il danno. Noi eviteremo che questo pesi sui lavoratori e i cittadini del territorio. I ...

Carige - Tria : 'Il governo auspica soluzione privata alla Crisi'

Carige - Mps e Bari : Bce e rischio recessione complicano le Crisi : La questione bancaria rischia di riaprirsi e creare insidie impreviste - come capitato ai Governi Renzi e Gentiloni - all’Esecutivo Lega-M5S in vista delle elezioni europee...

BANCHE E POLITICA/ Da Visco a Renzi : quanti duellanti attorno alla Crisi Carige : Se il Governatore della Banca d'Italia difende l'operato del Governo su Carige, l'ex Premier è pronto ad accusare sia esecutivo che palazzo Koch

Carige - Maria Elena Boschi attacca Di Maio e Salvini : "IpoCrisia vergognosa". Poi si difende su Banca Etruria : "Di Maio e Salvini hanno fatto la stessa identica cosa che abbiamo fatto noi con Mps e le altre banche. La loro è un'ipocrisia vergognosa". A dirlo, su Facebook, la deputata del Pd, Maria Elena Boschi, che ha parlato di Carige e dei salvataggi degli istituti di credito da parte del governo Gentiloni insieme al collega Luigi Marattin.

Carige - le tappe della Crisi : dalla gestione Berneschi al commissariamento passando per la guerra Malacalza-Mincione : Il buco miliardario emerso nei conti del 2013 dopo le ispezioni di Bankitalia. L’inchiesta sugli ex vertici tra cui Giovanni Berneschi, presidente di Carige per vent’anni, poi condannato a 8 anni e 7 mesi per truffa ai danni del ramo assicurativo dell’istituto e ora a giudizio anche per ostacolo alla vigilanza. Tre aumenti di capitale bruciati, per un totale di oltre 2 miliardi. La guerra per il controllo tra vecchi e nuovi ...

Come il governo ha contribuito alla Crisi di Carige secondo Zingaretti : Roma, 8 gen., askanews, - 'Seppure in carica da pochi mesi, il governo Conte ha in parte contribuito nell'accelerazione della crisi Carige, che certamente ha origini lontane. Per mesi abbiamo messo in ...

La lunga Crisi di Carige : C’era una volta la banca del territorio. Comincia così la storia della Cassa di risparmio di Genova meglio conosciuta ormai come Carige. Ma comincia così anche la storia della Banca Popolare di Vicenza. O quella della Banca dell’Etruria. E non è diverso nemmeno l’incipit per il Monte dei Paschi di S

Crisi Carige - parla Angeloni (vigilanza Bce) : «Nozze via maestra per la banca» : parla l’esponente del Consiglio di vigilanza del MVU e rappresentante della BCE nel Meccanismo di risoluzione: «La Banca centrale europea è intervenuta per stabilizzare la governance ma non si sostituirà ai soci»...