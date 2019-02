Corruzione | arrestato il vicesindaco di Erice | “Pressioni per affidare lavori a impresa

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Pressioni su un dirigente del Comune per far aggiudicare ia un’sponsorizzata da lui. Per questo motivo è statoildi, in provincia di Trapani. Salvatore Angelo Catalano che ora è ora ai domiciliari per ordine del gip con le accuse die abuso d’ufficio. Secondo la procura di Trapani, “alcuni imprenditori, a discapito di altri, erano soliti aggiudicarsi direttamentepubblici con assegnazione diretta, giustificata da una situazione di disagio e d’urgenza, predisposta per l’occasione”. E Catalano,e assessore di, avrebbe esercitato “pressioni sul dirigente del settorepubblici al fine di far aggiudicare idi manutenzione della rete di illuminazione pubblica ad un’, sponsorizzata da lui”. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri.La sindaca di, ...