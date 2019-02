Coppa Italia – Squalifica durissima per Dzeko! Che stangata a Radu | le decisioni del

Giudice Sportivo - Radu stangato in Coppa Italia : costato parecchio il rosso nel finale dei supplementari di Inter-Lazio a Stefan Radu. Il difensore biancoceleste dice addio alla Coppa Italia in virtù delle quattro giornate di squalifica che gli sono ...

Cori razzisti - il Milan multato di altri 20 mila euro in Coppa Italia : Mano pensante da parte del giudice sportivo che ha comminato una multa al milan di 20mila euro , che si aggiungono ai 15mila in campionato, 'per aver intonato' prima della gara e al 9' e al 48' del ...

Pista Lunga – Coppa del mondo : buon avvio dell’Italia ad Hamar : Nella prima giornata di gare sul ghiaccio norvegese Giovannini è 10° nei 5000 con Ghiotto e Malfatti, 11° e 13°, a ridosso della top ten. Personal best per Bonazza nei 3000 Division B Prima giornata dedicata alle distanze più lunghe in programma ad Hamar, in Norvegia, dove ha preso il via oggi la quinta tappa stagionale di Coppa del mondo di Pista Lunga. Quattro gli azzurri della Nazionale italiana impegnati sul ghiaccio norvegese: al ...

India-Italia domani (2 febbraio) - Coppa Davis 2019 : programma - orari e tv. Il calendario delle partite : domani 2 febbraio, seconda ed ultima giornata di incontri del primo turno di Coppa Davis 2019 di tennis tra India ed Italia. Sull’erba di Calcutta (India), la selezione nostrana parte dal vantaggio di 2-0, grazie alle vittorie nei due singolari di Andreas Seppi contro Ramkumar Ramanathan e di Matteo Berrettini contro Prajnesh Gunneswaran. In programma il doppio ed eventualmente gli ultimi due match dove torneranno in campo i giocatori ...

Volley femminile - Final Four Coppa Italia 2019 : Novara e Conegliano - l’eterna sfida. Scandicci sogna l’impresa - Busto quarta incomoda : Novara, Conegliano, Scandicci, Busto Arsizio: chi alzerà al cielo la Coppa Italia 2019 di Volley femminile? Si preannuncia grande spettacolo all’AGSM Forum di Verona dove nel weekend del 2-3 febbraio andrà in scena l’attesissima Final Four che mette in palio il secondo trofeo della stagione: le migliori quattro squadre della Serie A1 sono pronte per affrontarsi in un fine settimana da urlo, il meglio della nostra pallavolo regalerà ...

Juventus - nel nuovo stadio 80% di partite vinte tra Serie A - Champions League e Coppa Italia : Da Parma a … Parma. Un percorso lungo 7 anni e mezzo, con al centro sempre lo stesso obiettivo: vincere. E la Juve lo ha quasi sempre centrato, definendosi una vera macchina schiacciasassi tra le mura ...

Volley femminile - Coppa Italia 2019. Scontro frontale tra le big del campionato : in palio a Verona il primo trofeo del 2019 : Si assegna il primo trofeo della stagione 2018-2019 al Palasport di Verona nel fine settimana e in campo ci sono le quattro squadre più forti del campionato fino a questo momento che non vogliono farsi sfuggire la Coppa Italia. I ruoli sono tutti coperti: le pretendenti Novara e Conegliano, il terzo incomodo Scandicci e l’outsider Busto Arsizio. Le prime risposte arriveranno domani pomeriggio e la domanda è se la finale che tutti ...

Volley : Verona è pronta per le finali di Coppa Italia Femminile : IL PROGRAMMA- Sabato 2 febbraio, ore 18.00, diretta Rai Sport + HD, Prima semifinale : Igor Gorgonzola Novara - Unet E-Work Busto Arsizio Sabato 2 febbraio, ore 20.30, diretta Rai Sport + HD, Seconda ...

Inter fuori dalla Coppa Italia - tifosi spietati con Nainggolan : "Aveva il tavolo in discoteca" : Radja Nainggolan è senza dubbio la più grande delusione del mercato estivo. L'Inter ha fatto di tutto per strapparlo alla Roma, ha speso oltre 20 milioni di euro ed ha 'sacrificato' i cartellini di ...

Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia – Domani le semifinali della 41ª edizione : Igor-UYBA apre le danze : Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia: Verona è pronta, sarà grande spettacolo all’AGSM Forum. Sabato via alle danze: apre Igor-UYBA alle 18, Savino-Imoco alle 20.30. Live su Rai Sport + HD Ultimi ritocchi all’AGSM Forum, vestito a festa per ospitare le Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia. Dopo una lunga attesa, sabato 2 febbraio alle 18.00 la prima semifinale della 41^ Coppa Italia di Serie A1 tra la detentrice del trofeo Igor ...

Coppa Davis - Italia sul 2-0 con India e vede finali : Sorride l'Italia del tennis e vede le finals di novembre in Coppa Davis. Nella sfida contro l'India, sui campi in erba del South Club di Calcutta, la formazione di Corrado Barazzutti conduce per 2-0 dopo la prima giornata di gare. Nel primo match l'altoatesino Andreas Seppi, numero 37 del mondo, si e' sbarazzato senza troppe difficolta' dell'avversario Ramkumar Ramanathan, numero 133. L'Italiano ha vinto con il punteggio di 6-4 6-2 in un'ora e ...

L'Inter fuori anche dalla Coppa Italia - nuova delusione nerazzurra : Ieri sera L'Inter è stata eliminata ai quarti di finale di Coppa Italia da parte di una Lazio che ha praticamente dominato per larghi tratti la partita, vincendola poi ai calci di rigore dopo un finale al cardiopalma. L'Inter ha ancora una volta deluso la propria tifoseria che quest'anno si aspettava molto, visti i proclami di inizio stagione e l'allestimento in estate di una rosa importante, con acquisti di spessore. anche ieri sera L'Inter è ...

