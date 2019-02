Coppa Italia | 4 | 6 milioni di spettatori in tv per Inter-Lazio

Ascolti tv - Isola dei famosi schiacciata tra Che Dio ci aiuti e la Coppa Italia : È ancora Rai1 con Che Dio ci aiuti a vincere la gara agli Ascolti del 31 gennaio. La quinta stagione della fiction con Elena Sofia Ricci ha conquistato 5.682.000 telespettatori pari al 21.2% di share nel primo episodio, e 4.979.000 spettatori pari al 21.74% nel secondo episodio. Ascolti tv prime time Su Canale 5, come riporta Davidemaggio.it, la seconda puntata de L’Isola dei famosi 14 ha raccolto davanti al video 2.405.000 telespettatori ...

Juve - debacle in Coppa Italia : Allegri riflette su centrocampo a due : La sconfitta maturata in Coppa Italia contro l'Atalanta ha fatto scattare un campanello d'allarme importante in casa Juventus. L'altra sera a Bergamo la sconfitta è stata netta ed ha stupito come una squadra con un organico superiore si sia arresa ad avversari intraprendenti, ma sicuramente di livello tecnico inferiore. La debacle ha allarmato anche il presidente Andrea Agnelli che ieri si è recato alla Continassa per parlare con la squadra. ...

Coppa Davis - Italia avanti 2-0 sull'India : vittorie di Seppi e Berrettini : Vince anche Paolo Berrettini e l'Italia del tennis sorride, portandosi sul 2-0 nella sfida di Coppa Davis contro l'India, in corso sui campi in erba del South Club di Calcutta. Berrettini in meno di ...

Coppa Davis - Italia avanti 2-0 sull’India ma Barazzutti non abbassa la guardia : “non è ancora finita” : Coppa Davis, Seppi e Berrettini hanno vinto entrambi i match della giornata di oggi portando dunque in vantaggio l’Italia sull’India per 2-0 “E’ andata bene, una giornata in cui tutte le cose si sono messe come speravamo“. E’ soddisfatto per la partenza degli azzurri nella sfida di Coppa Davis contro l’India il capitano azzurro Corrado Barazzutti. Nonostante il 2-0 conquistato da Seppi e Berrettini ...

Inter Lazio 1-1 (4-5 d.c.r) - quarti di finale Coppa Italia [VIDEO HIGHLIGHTS] : Niente doppio derby milanese di Coppa Italia come piatto forte delle semifinali. Sarà la Lazio ad affrontare il Milan. Dopo i supplementari finiti 1-1 i biancocelesti hanno battuto i nerazzurri ai rigori: 4-5 il risultato finale dopo i tiri dal dischetto. Decisivi gli errori di Lautaro Martinez e Nainggolan per i nerazzurri che consentono ai laziali di […] L'articolo Inter Lazio 1-1 (4-5 d.c.r), quarti di finale Coppa Italia [VIDEO ...

Coppa Italia di rigore - fa festa la Lazio : ... Icardi deve aspettare i supplementari per il primo tiro verso Strakosha, 3' pts, di testa: fiacco e fuori, e la prima vera irruzione in cronaca, 7' pts, crolla in area: spinta o simuLazione? Arbitro ...

Coppa Davis 2019 - India-Italia 0-2 : Matteo Berrettini schianta in due set Gunneswaran! : Matteo Berrettini schianta in due set Prajnesh Gunneswaran e regala il punto del 2-0 all’Italia sull’India nel turno preliminare della Coppa Davis 2019: lo score finale recita 6-4 6-3 in appena 57 minuti di gioco. Domani agli azzurri servirà un punto in tre match (il doppio prima e gli ultimi due singolari poi) per staccare il pass per le Finali di novembre. Nel primo set Berrettini apre come meglio non potrebbe: break in avvio a ...