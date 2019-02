Coppa del Mondo Short Track – Italia ok nella prima giornata di Dresda

Short track - Coppa del Mondo Dresda 2019 : Martina Valcepina in evidenza nei 500 metri - staffetta maschile italiana in semifinale : Giornata decisamente intensa a Dresda , Germania, , sede della penultima tappa di Coppa del Mondo di Short track. Sul ghiaccio tedesco sono andati in scena i prim

Short track - Coppa del Mondo Dresda 2019 : Martina Valcepina in evidenza nei 500 metri - staffetta maschile italiana in semifinale : Giornata decisamente intensa a Dresda (Germania), sede della penultima tappa di Coppa del Mondo di Short track. Sul ghiaccio tedesco sono andati in scena i primi turni di varie specialità che val la pena raccontare. Nella prima serie dei 1000 metri femminili Cynthia Mascitto ottiene un ottimo secondo posto nella propria heat, staccando il biglietto per i quarti di finale, insieme all’americana Maame Biney. Stesso discorso per Lucia Peretti ...

Effetto Piqué : Liga sponsor della Coppa Davis! : L'accordo promozionale è interessante: LaLiga trasmette le immagini del campionato spagnolo in quasi tutto il mondo , Europa, Asia, Africa, Stati Uniti e America Latina, . Nel mese di ottobre, il ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2019 : le partecipanti alla tappa di Birmingham. Mustafina sfida McCusker e De Jesus! : Sono stati comunicati i nomi dei partecipanti al Grand Prix di Birmingham, terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica artistica per quanto riguarda il concorso generale. L’appuntamento in Gran Bretagna, previsto per sabato 23 marzo, segue l’American Cup e la Deutscher Pokal: si preannuncia grande spettacolo con alcuni grandi big internazionali pronti a darsi battaglia per la vittoria. Tra le donne sono attesissime la russa ...

Coppa Italia – Squalifica durissima per Dzeko! Che stangata a Radu : le decisioni del giudice sportivo : Pugno duro per Edin Dzeko e Stefan Radu dopo quanto accaduto nell’ultimo turno di Coppa Italia: ecco le squalifiche emesse dal giudice sportivo Arriva puntuale la decisione del giudice sportivo dopo la tre giorni di Coppa Italia. Fioccano le squalifiche, pesanti, per i protagonisti in negativo dei quarti di finale. Edin Dzeko, espulso nellincredibile 7-1 subito dalla Roma a Firenze, è stato Squalificato per 2 giornate con annessi ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Klingenthal 2019 : Manuel Faisst in testa dopo il PCR : Soli quaranta atleti in gara, addirittura in quattro si autoeliminano: saranno in trentasei a giocarsi la Gundersen in quel di Kligenthal (Germania) per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica. Oggi si è disputato il Provisional Competition Round: a primeggiare è stato il padrone di casa Manuel Faisst, con 135 metri e il punteggio totale di 136,4. Alle spalle del teutonico troviamo l’austriaco Wilhelm Denifl, che paga ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Oberstdorf 2019 : incredibile Timi Zajc - prima vittoria assoluta all’esordio su un trampolino di volo. Insam fuori nelle qualificazioni : Si può parlare senza timore di smentita di giornata storica a Oberstdorf: il grande protagonista è Timi Zajc. Il giovane sloveno, all’esordio assoluto su un trampolino di volo (in questo caso l’HS235 tedesco), diventa il primo nato dal 2000 in avanti a vincere una gara di Coppa del Mondo. Dopo un primo Salto da 220 metri per 207.5 punti, Zajc compie una specie di magia, volando dove nella seconda serie nessuno osa, a 233.5 metri, ...

Pista Lunga – Coppa del mondo : buon avvio dell’Italia ad Hamar : Nella prima giornata di gare sul ghiaccio norvegese Giovannini è 10° nei 5000 con Ghiotto e Malfatti, 11° e 13°, a ridosso della top ten. Personal best per Bonazza nei 3000 Division B Prima giornata dedicata alle distanze più lunghe in programma ad Hamar, in Norvegia, dove ha preso il via oggi la quinta tappa stagionale di Coppa del mondo di Pista Lunga. Quattro gli azzurri della Nazionale italiana impegnati sul ghiaccio norvegese: al ...

Speed skating - Coppa del Mondo Hamar 2019 : Andrea Giovannini è decimo nei 5000 metri - bene Noemi Bonazza nei 3000 metri : E’ andata in archivio la prima giornata della Coppa del Mondo di Speed skating ad Hamar (Norvegia). Sull’anello di ghiaccio scandinavo erano in programma le prove dei 5000 metri maschili (divisione A e B) e dei 3000 metri femminili (divisione A e B). Nei 5 km riservati agli uomini (divisione A) il norvegese Sverre Lunde Pedersen, bronzo olimpico a PyeongChang su questa distanza, ha ottenuto il successo con il crono di ...

India-Italia domani (2 febbraio) - Coppa Davis 2019 : programma - orari e tv. Il calendario delle partite : domani 2 febbraio, seconda ed ultima giornata di incontri del primo turno di Coppa Davis 2019 di tennis tra India ed Italia. Sull’erba di Calcutta (India), la selezione nostrana parte dal vantaggio di 2-0, grazie alle vittorie nei due singolari di Andreas Seppi contro Ramkumar Ramanathan e di Matteo Berrettini contro Prajnesh Gunneswaran. In programma il doppio ed eventualmente gli ultimi due match dove torneranno in campo i giocatori ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Maribor 2019 : sei azzurre presenti in slalom. Guida la truppa Chiara Costazza : Dopo lo slalom gigante va in scena lo slalom speciale in terra slovena, in quel di Maribor, per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile. Domani appuntamento con i rapid gates (prima manche ore 10, seconda ore 13, diretta tv su Raisport ed Eurosport), tutto pronto per un’altra sfida tra Mikaela Shiffrin e Petra Vhlova, che oggi si sono divise la posta in palio con una vittoria a pari merito. Ci proverà anche ...

Volley femminile - Coppa Italia 2019. Scontro frontale tra le big del campionato : in palio a Verona il primo trofeo del 2019 : Si assegna il primo trofeo della stagione 2018-2019 al Palasport di Verona nel fine settimana e in campo ci sono le quattro squadre più forti del campionato fino a questo momento che non vogliono farsi sfuggire la Coppa Italia. I ruoli sono tutti coperti: le pretendenti Novara e Conegliano, il terzo incomodo Scandicci e l’outsider Busto Arsizio. Le prime risposte arriveranno domani pomeriggio e la domanda è se la finale che tutti ...

Coppa del Re - Barcellona-Real Madrid in semifinale. L'altra gara sarà Betis-Valencia : E in semifinale di Coppa del Re sarà... Clàsico! Andata al Camp Nou il 6 febbraio, ritorno al Santiago Bernabeu il 27 febbraio: in 20 giorni due sfide tra le grandi squadre di Spagna. È questo l'esito ...

Coppa del Re - Barcellona e Real Madrid si sfidano in semifinale. Due 'clasicos' in tre giorni : Madrid - Real Madrid e Barcellona si affronteranno in semifinale di Coppa del Re. Questo è stato l'esito del sorteggio degli accoppiamenti. L'altra sfida vedrà di fronte il Betis Siviglia e il ...