Contraccezione femminile | da Sandoz “un nuovo anello anticoncezionale a basso dosaggio”

meteoweb.eu

: @Acidelius Dell’ imperscrutabile sessualità femminile non me ne frega nulla ma trovo che l’ignoranza sulla contracc… - dannisalex : @Acidelius Dell’ imperscrutabile sessualità femminile non me ne frega nulla ma trovo che l’ignoranza sulla contracc… -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) In occasione dei 10 anni di attività dinell’area terapeutica ginecologica, all’evento “Donna. Tutta la vita – Medicina al: il ruolo del ginecologo nelle 3 età della donna” si è parlato di salute alcon un focus specifico sullaGrazie alla ricerca scientifica, laha attraversato negli ultimi anni – e lo sta ancora facendo – una vera e propria rivoluzione offrendo alle donne farmaci e presidi su misura per le diverse esigenze, e con ricadute positive sul benesseree sulla qualità della vita più in generale.Nonostante i notevoli passi in avanti in questo campo, negli ultimi anni in Italia i dati parlano di un utilizzo sempre minore della: si è passati dal 17% del 2010 a un utilizzo del 14% secondo gli ultimi dati disponibili. Una diminuzione di 3 punti percentuali per le ...